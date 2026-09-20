ZEYTİNBURNU’nda bir kadın, evinin balkonunda temizlik yaptığı sırada 5’inci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, saat 12.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre Sabiha E., 6 katlı binanın 5’inci katındaki evinin balkonunda temizlik yaptığı sırada dengesini kaybetti. Balkondan aşağı düşen kadını gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sabiha E.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Sabiha E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesine yönelik incelemesinin sürdüğü öğrenildi.