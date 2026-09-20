Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 4’üncü dalga operasyon 20 Eylül sabahı saat 06.00 itibarıyla başlatıldı. Operasyonda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi.

MUSTAFA KÖSEMUSUL DA LİSTEDE

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında iş insanı Mustafa Kösemusul da yer aldı. Haberde Kösemusul’un, soruşturmanın merkezindeki isimlerden Alihan Kuriş’in kayınpederi olduğu belirtiliyor. Alihan Kuriş de daha önce yürütülen operasyon kapsamında tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA 5 SUÇLAMA KAPSAMINDA YÜRÜTÜLÜYOR

Haberde soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütüldüğü aktarılıyor. Bunların soruşturma kapsamındaki suçlamalar olduğu ve şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmediği önem taşıyor.

Soruşturma dosyasında dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtların incelendiği; bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerine ilişkin iddiaların da araştırıldığı belirtiliyor.

23 ŞİRKETE KAYYUM KARARI

Operasyon kapsamında 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Medyabar’ın aktardığı bilgilere göre, 13 Ağustos 2026’dan bu yana düzenlenen operasyonlarda soruşturma kapsamında toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; 74 şirkete kayyum atandı, 80 şüpheli tutuklandı ve 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.