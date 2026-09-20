19 Eylül 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Büyük ikramiyenin 680 milyon 906 bin 820 TL olarak açıklandığı çekilişin ardından kupon sahipleri sonuçları kontrol etmeye başladı.

Çekilişte belirlenen 6 ana numaranın yanı sıra Joker ve Süper Star numaraları da duyuruldu. Milyonlarca liralık büyük ikramiyenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, kuponlarındaki numaraları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO’DA KAZANDIRAN NUMARALAR

19 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaralar küçükten büyüğe şu şekilde sıralandı:

3 - 6 - 9 - 23 - 50 - 89

Çekilişte Joker 86, Süper Star ise 66 olarak belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE 680 MİLYON 906 BİN TL

Haftanın dikkat çeken çekilişinde büyük ikramiye tutarı 680 milyon 906 bin 820 TL oldu. Böylece Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 680 milyon TL seviyesini aşmış oldu.

Çekilişin tamamlanmasının ardından gözler büyük ikramiyenin isabet edip etmediğine ve diğer ikramiye kategorilerindeki kazananlara çevrildi.

KUPONLAR SONUÇLARLA KARŞILAŞTIRILIYOR

Çılgın Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, açıklanan 6 ana numaranın yanı sıra Joker ve Süper Star numaralarını da kuponlarıyla karşılaştırmaya başladı.

Kazanan numaralar ile ikramiye dağılımına ilişkin ayrıntılar resmi sonuç ekranından kontrol edilebiliyor.