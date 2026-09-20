ÇİN’in Sıçuan eyaletinde meydana gelen heyelan can kaybına yol açtı. Pancıhua iline bağlı Cıliuhı köyü yakınlarında yaşanan heyelanın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre toprak ve kaya yığınlarının altında 5 kişinin kaybolduğu tespit edildi. Yetkililerin koordinasyonunda bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kayıp kişilerden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olarak açıklandı.

3 KİŞİ ARANIYOR

Kayıp olduğu belirtilen diğer 3 kişiye ulaşılması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Heyelanın oluşturduğu yoğun toprak ve kaya yığınları nedeniyle arama faaliyetlerinin dikkatli şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve gelişmelerin yetkililer tarafından takip edildiği belirtildi.