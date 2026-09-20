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Teknik direktörlerin maç öncesindeki son kararlarına göre ilk 11’lerde değişiklik yaşanabilir.

Sunderland cephesinde Habib Diarra, Romaine Mundle ve Reinildo Mandava’nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Omar Alderete’nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

Manchester City’de Phil Foden, kırmızı kart cezası nedeniyle Sunderland karşısında görev yapamayacak. Baldır sakatlığı yaşayan Jeremy Doku’nun durumu ise maç saatine kadar değerlendirilecek.

Premier Lig mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City ile Sunderland arasındaki Premier Lig 5. hafta mücadelesi 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmaya Manchester City’nin sahası Etihad Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İNGİLTERE Premier Lig’de 5. hafta karşılaşmaları sürüyor. Manchester City, sahasında Sunderland AFC’yi konuk edecek. Etihad Stadyumu’nda oynanacak mücadelede iki ekip de haftayı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

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