İNGİLTERE Premier Lig’de 5. hafta karşılaşmaları sürüyor. Manchester City, sahasında Sunderland AFC’yi konuk edecek. Etihad Stadyumu’nda oynanacak mücadelede iki ekip de haftayı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.
MANCHESTER CITY-SUNDERLAND MAÇI SAAT KAÇTA?
Manchester City ile Sunderland arasındaki Premier Lig 5. hafta mücadelesi 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmaya Manchester City’nin sahası Etihad Stadyumu ev sahipliği yapacak.
MANCHESTER CITY-SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA?
Premier Lig mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MANCHESTER CITY’DE FODEN FORMA GİYEMEYECEK
Manchester City’de Phil Foden, kırmızı kart cezası nedeniyle Sunderland karşısında görev yapamayacak. Baldır sakatlığı yaşayan Jeremy Doku’nun durumu ise maç saatine kadar değerlendirilecek.
Sunderland cephesinde Habib Diarra, Romaine Mundle ve Reinildo Mandava’nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Omar Alderete’nin durumu ise belirsizliğini koruyor.
MUHTEMEL 11’LER
Manchester City: Donnarumma, Gvardiol, Ndaiye, Dias, Anderson, Guehi, Nunes, R. Cherki, E. Fernandez, Semenyo, Haaland.
Sunderland: Roefs, Mukiele, Xhaka, Danso, Meunier, Ballard, N. Sadiki, N. Angulo, Le Fee, Brobbey, Hume.
Teknik direktörlerin maç öncesindeki son kararlarına göre ilk 11’lerde değişiklik yaşanabilir.