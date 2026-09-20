ALANYA’da yaşayan vatandaşları üç günlük planlı elektrik kesintisi bekliyor. AEDAŞ tarafından açıklanan programa göre 21-23 Eylül tarihleri arasında ilçenin farklı mahallelerinde bakım ve yatırım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar nedeniyle Kızlarpınarı, Saray, Aliefendi, Demirtaş, Beldibi, Okurcalar, Konaklı, Mahmutlar, Akçatı, Uğurlu ve Şıhlar başta olmak üzere çeşitli bölgelerde belirli saatlerde enerji verilemeyecek.

21 EYLÜL’DE BİRÇOK NOKTADA KESİNTİ

21 Eylül Pazartesi günü Kızlarpınarı ve Saray çevresindeki bazı cadde ve sokaklarda yatırım çalışması nedeniyle 09.00-10.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Aliefendi ve Demirtaş bölgelerinde bakım çalışmaları nedeniyle 09.00-15.00, Beldibi’nde ise yatırım çalışması kapsamında 09.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.

Okurcalar’ın bazı bölgelerinde 10.00-16.30 saatleri arasında bakım çalışması yapılacak. Aynı program kapsamında Manavgat’ın Boztepe, Karakaya, Odaönü ve Yalçıdibi bölgelerinde de kesinti uygulanacak.

Konaklı Mahallesi Sipahioğlu Caddesi’nde ise 18.00-19.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

22 EYLÜL’DE KESİNTİLER DEVAM EDECEK

22 Eylül Salı günü Kızlarpınarı ve Saray çevresinde yatırım çalışmaları devam edecek. Bu bölgelerde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanıyor.

Beldibi’nde de aynı saatler arasında yatırım çalışması gerçekleştirilecek. Mahmutlar’ın bazı bölgelerinde ise bakım çalışmaları nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesilecek.

23 EYLÜL’DE AKÇATI, UĞURLU VE ŞIHLAR

23 Eylül Çarşamba günü ise Akçatı ve Uğurlu bölgelerinde 09.00-15.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacak.

Şıhlar’ın bazı bölgelerinde ise yatırım çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

VATANDAŞLARA UYARI

Planlı kesintilerden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların elektronik cihazlar ve elektrikle çalışan ekipmanlar konusunda gerekli tedbirleri önceden almaları önem taşıyor. AEDAŞ’ın açıkladığı kesinti saatleri çalışmaların seyrine bağlı olarak değişebileceği için güncel duyuruların takip edilmesi gerekiyor.