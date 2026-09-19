Antalya'da kent içi trafik yoğunluğu ve altyapı çalışmaları, toplu taşıma sisteminde ciddi aksamalara yol açıyor. Esnaf Ulaşım Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İnce'nin yaptığı açıklamaya göre, kurumlar arası iletişimsizlik nedeniyle önceden haber verilmeden kapatılan yollar, otobüslerin mahsur kalmasına ve araçlarda maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Özellikle okulların açıldığı dönemde 100. Yıl Bulvarı'nın tek şeride düşürülmesini eleştiren İnce, planlamalarda toplu ulaşımın göz ardı edildiğini vurguladı. Özgürlük, Bülent Ecevit, Altıntaş, Hurma, Fatih, Uncalı ve Mazı Dağı bölgelerinde ulaşım sorunlarının yaklaşık iki yıldır devam ettiği aktarıldı. Asfaltlanmamış, çukurlu ve kazılmış güzergahlar, otobüslerin alt aksamlarında ve kaportalarında ciddi zararlar oluşturuyor.

ULAŞIM DAİRESİNİN BİLGİSİ DIŞINDA

Bir kurumun yol kapatma kararı aldığında Ulaşım Dairesi'nin ve şoförlerin bilgilendirilmediğini belirten İnce, bu durumun sürdürülemez olduğunu ifade etti. Çalışmalar başlamadan önce alternatif güzergahların belirlenmesi gerektiğini savunan sektör temsilcileri, faturanın hem esnafa hem de vatandaşlara kesildiğine dikkat çekiyor.

BELEDİYE İLE ESNAF ARASINDAKİ İLETİŞİM KOPUKLUĞU

Ulaşım esnafı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasındaki koordinasyon eksikliği ilk kez gündeme gelmiyor. Daha önce de yolcuların duraklarda otobüsü durdurmak için el kaldırıp kaldırmaması gerektiği konusunda taraflar karşı karşıya gelmişti. Son yaşanan yol kapatma krizleri, kentteki altyapı birimleri ile toplu taşıma yönetimi arasındaki yapısal iletişim sorununun devam ettiğini gösteriyor.