Antalya, dünyanın en geniş katılımlı iklim diplomasisi buluşmalarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) hazırlanırken, organizasyonun ulaşım ve lojistik ayağına yönelik çalışmalar da hız kazandı. Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte COP31 hazırlıkları kapsamında tamamlanan yeni yol yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

4 ANA ARTER VE 12 OTEL BAĞLANTI YOLU

Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılımıyla toplam yaklaşık 38 kilometrelik yol ağının açılışının gerçekleştirildiğini belirtti. Söz konusu ulaşım ağının 4 ana arter ile 12 otel bağlantı yolundan oluştuğunu aktaran Çavuşoğlu, yatırımların yalnızca uluslararası organizasyon dönemine yönelik geçici bir düzenleme olmadığını, COP31 sonrasında da Antalya ve kent sakinlerinin kullanımında olacağını vurguladı.

DÜNYANIN GÖZÜ ANTALYA’YA ÇEVRİLECEK

Çavuşoğlu paylaşımında, “Dünyanın gözü yine Antalya’da olacak. Dünyanın en önemli ve en geniş katılımlı uluslararası buluşmalarından birisine daha, COP31’e ev sahipliği yapacak Antalya’mızı bu büyük organizasyona hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı. “Antalya’mıza hayırlı olsun” mesajını da paylaşan Çavuşoğlu, organizasyon için hayata geçirilen yatırımların uzun vadede kentin ulaşım altyapısına katkı sağlamasının hedeflendiğine öne çıktı.

COP31 HAZIRLIKLARI ÇOK SAYIDA KURUMU KAPSIYOR

COP31 hazırlıkları yalnızca etkinlik alanıyla sınırlı tutulmuyor. Antalya’da yürütülen resmi hazırlık sürecinde ulaşımın yanı sıra güvenlik, konaklama, sağlık ve lojistik gibi başlıklar da kurumlar arası koordinasyonla ele alınıyor. Antalya Valiliği ve ilgili kamu kurumlarının yürüttüğü çalışmalarda olası risklerin ve aksaklıkların önceden belirlenmesi, uluslararası katılımcıların kent içindeki hareketliliğinin düzenli biçimde sağlanması ve organizasyon süresince temel hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi üzerinde duruluyor.

ULAŞIM COP31’İN EN KRİTİK BAŞLIKLARINDAN

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen COP toplantıları, farklı ülkelerden devlet ve hükümet temsilcilerinin yanı sıra uluslararası kuruluşları, bilim insanlarını, özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını ve medya mensuplarını aynı kentte buluşturuyor. Bu ölçekteki organizasyonlarda havalimanı, konaklama bölgeleri ve konferans alanı arasındaki ulaşım planlaması büyük önem taşıyor. Bu nedenle yol kapasitesi, toplu taşıma, servis güzergahları, trafik yönetimi ve alternatif ulaşım senaryolarının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

EXPO ALANI ORGANİZASYONUN MERKEZİNDE

Resmi hazırlıklar kapsamında Antalya EXPO Alanı’nda teknik incelemeler de gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi heyetlerinin katıldığı saha çalışmalarında alanın teknik altyapısı, ulaşım olanakları ve organizasyon kapasitesi değerlendirildi. Böylece konferans alanının yanı sıra çevresindeki ulaşım ve hizmet altyapısının da uluslararası organizasyonun gereksinimlerine uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

COP31 NASIL İŞLİYOR?

COP, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkelerin küresel iklim politikalarını müzakere ettiği temel karar platformu olarak işliyor. Konferanslarda emisyonların azaltılması, iklim değişikliğine uyum, iklim finansmanı, temiz enerji dönüşümü, dayanıklı şehirler, doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi başlıklar ele alınıyor. Hükümetler arasındaki resmi müzakerelere paralel olarak iş dünyası, akademi, yerel yönetimler ve sivil toplumun katıldığı toplantı ve yan etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

ANTALYA İÇİN TURİZM VE TANITIM BOYUTU

Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden Antalya’nın büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması, kentin küresel görünürlüğü açısından da önem taşıyor. Geniş konaklama kapasitesi, uluslararası hava ulaşımı ve turizm altyapısı kentin bu tür etkinliklerde öne çıkan avantajları arasında bulunuyor. COP31 nedeniyle yapılacak kalıcı ulaşım ve altyapı yatırımlarının ise organizasyon sonrasında turizm hareketliliği ve kent içi ulaşım açısından kullanılmaya devam etmesi bekleniyor.

HEDEF KALICI BİR ALTYAPI MİRASI

Dünyadaki büyük uluslararası organizasyonlarda temel planlama yaklaşımlarından biri, etkinlik için yapılan yatırımların organizasyon bittikten sonra da ev sahibi kente hizmet vermesi üzerine kuruluyor. Antalya’daki yol çalışmalarında da bu yaklaşım öne çıkıyor. Yeni arter ve bağlantı yollarının COP31 sırasında oluşabilecek yoğunluğun yönetilmesine katkı sağlamasının yanı sıra sonraki dönemde turizm bölgeleri ile ana ulaşım hatları arasındaki erişimi desteklemesi amaçlanıyor.

ANTALYA’DA YOĞUN HAZIRLIK SÜRECİ

COP31 için kent genelindeki hazırlıkların konferans tarihine kadar farklı başlıklarda sürmesi öngörülüyor. Ulaşım yatırımlarının yanında etkinlik alanının teknik kapasitesi, konaklama planlaması, güvenlik, sağlık hizmetleri ve katılımcıların transferleri gibi konuların birbirleriyle koordineli biçimde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Antalya’nın organizasyonu başarıyla tamamlamasının yanı sıra yapılan yatırımların kent yaşamına kalıcı katkı sunması, hazırlık sürecinin temel hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor.