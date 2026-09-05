Manavgat’ta Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Enes K. yönetimindeki 07 J 0262 plakalı ticari taksi ile Furkan T.’nin kullandığı 07 BNM 225 plakalı motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet parçalanırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Çarpışma anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından ticari taksinin durmadan bölgeden ayrıldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri hem kazanın oluş şeklini hem de tarafların trafik kurallarına uyup uymadığını belirlemek için inceleme başlattı.

Kaza yaptığı belirlenen ticari taksi ve aracı kullandığı belirtilen Enes K. daha sonra yeniden olay yerine geldi. Anne ve babasıyla birlikte gelen sürücü, takside müşterilerinin bulunduğunu, yolcuları bırakmak amacıyla bölgeden ayrıldığını ve ardından geri döndüğünü söyledi. Ancak trafik ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtları üzerinde yaptığı incelemede ticari taksinin kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE 51 BİN LİRA CEZA

Yapılan değerlendirme sonucunda Enes K.’ye kaza yerini terk ettiği gerekçesiyle 46 bin lira, kırmızı ışık ihlali nedeniyle ise 5 bin lira olmak üzere toplam 51 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine de kaza yerini terk etmesi nedeniyle 2 yıl, kırmızı ışık ihlali nedeniyle 2 ay olmak üzere toplam 26 ay süreyle el konuldu.

Kaza yerinden zorunluluk hali dışında ayrılmaya yönelik yaptırımlar, trafik mevzuatında caydırıcılığı artırmak amacıyla ağırlaştırılan başlıklardan biri oldu. Düzenlemelerde özellikle yaralanmalı ve ölümlü kazalarda sürücünün olay yerinde kalması, gerekli yardım ve bildirim süreçlerinin yürütülmesine imkan sağlaması hedefleniyor. Benzer şekilde kırmızı ışık ihlallerinde de para cezasının yanı sıra ihlalin tekrarlanmasına bağlı olarak sürücü belgesine yönelik yaptırımlar öngörülüyor.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ VE ARAÇ SAHİBİNE DE CEZA

Trafik ekiplerinin kontrollerinde motosiklet sürücüsü Furkan T.’nin sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Furkan T.’ye sürücü belgesi olmadan araç kullandığı gerekçesiyle 40 bin lira ceza uygulanırken, motosiklet sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırdığı gerekçesiyle 40 bin lira ceza kesildi. Böylece kazanın ardından taraflara uygulanan idari para cezalarının toplamı 131 bin liraya ulaştı.

KAZA YERİNİ TERK ETMEK SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMIYOR

Trafik kazalarında sürücülerin öncelikle güvenliği sağlayarak sağlık ve kolluk birimlerine haber vermesi, yaralı bulunması halinde yardım sürecinin gecikmemesine katkı sağlaması gerekiyor. Sürücünün olay yerinden ayrılması ise kazaya ilişkin idari ve gerekli görülmesi halinde adli sürecin yürütülmesine engel oluşturmuyor. Güvenlik kameraları, plaka kayıtları ve diğer deliller kazanın oluş şeklinin ve araçların tespitinde kullanılabiliyor.

D-400 BÖLGE TRAFİĞİNİN ANA HATLARINDAN

Kazanın meydana geldiği D-400 Karayolu, Antalya’nın doğu ilçelerini birbirine bağlayan ve Alanya-Manavgat arasında şehirler arası ulaşımın yanı sıra yoğun yerel trafiği de taşıyan ana ulaşım güzergahlarından biri. Turizm, ticaret ve günlük ulaşım nedeniyle otomobil, ticari araç ve motosiklet trafiğinin bir arada bulunduğu güzergahta özellikle ışıklı kavşaklarda trafik işaretlerine uyulması ve geçiş hakkı kurallarının gözetilmesi güvenlik açısından önem taşıyor.

PARÇALANAN MOTOSİKLET FORKLİFTLE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle kullanılamaz hale gelen motosikletin parçaları ekiplerin çalışmasının ardından yoldan kaldırıldı. Parçalara ayrılan motosiklet, bölgeye getirilen forklift yardımıyla yüklenerek götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme ve ilgili resmi işlemler sürdürülürken olay, kırmızı ışık ihlali, kaza yerinden ayrılma ve ehliyetsiz araç kullanımının aynı dosyada bir araya gelmesi nedeniyle yüksek miktardaki trafik cezalarıyla sonuçlandı.