Antalya’da silahlı suç örgütlerini sosyal medya üzerinden övdükleri ve örgütlerin eylemlerinde görev almak istediklerine yönelik paylaşımlarda bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından 14 şüpheli hakkında çalışma yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ŞİDDETİ ÖVEN PAYLAŞIMLAR TAKİBE ALINDI

Soruşturmanın, “Daltonlar”, “Çirkinler” ve “Casperlar” adıyla bilinen silahlı suç örgütlerine yönelik sosyal medya paylaşımları üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Emniyet birimlerinin tespitlerine göre şüphelilerin, örgütlerin cebir, şiddet veya tehdide dayalı yöntemlerini meşru gösteren, öven ya da bu yöntemlere başvurulmasını teşvik eden içerikler paylaştıkları değerlendirildi. Bazı şüphelilerin ayrıca örgütlerin gerçekleştireceği eylemlerde görev almak istediklerine yönelik söylemlerde bulunduğu iddia edildi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 4 KİŞİ ARANIYOR

Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun ilk aşamasında 9 şüpheli yakalanırken, çalışmaların devamında bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla yakalanan şüpheli sayısı 10’a yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği kaydedildi.

UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 338 gram kokain ile satışa hazır şekilde 61 ayrı pakete konulmuş esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan kişilerin kullandığı cep telefonlarına da dijital inceleme yapılmak üzere el konuldu. Telefonlarda yapılacak incelemelerin, şüphelilerin birbirleriyle veya üçüncü kişilerle bağlantılarının ve soruşturma konusu paylaşımların değerlendirilmesi açısından soruşturmanın önemli aşamalarından birini oluşturması bekleniyor.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNDE SOSYAL MEDYA BOYUTU

Son dönemde organize suç soruşturmalarında sosyal medya faaliyetleri de güvenlik birimlerinin üzerinde durduğu alanlardan biri haline geldi. Özellikle şiddet eylemlerinin güç ve prestij unsuru gibi sunulması, suç örgütlerinin isimlerinin ve yöntemlerinin övülmesi veya örgüt adına eylem yapmaya yönelik söylemler, soruşturmalarda dijital materyallerle birlikte değerlendiriliyor. Bu nedenle yalnızca fiziki bağlantılar değil, sosyal medya hesapları, mesajlaşmalar ve dijital cihazlardan elde edilen veriler de adli sürecin parçası olabiliyor.

AYNI GÜN KAYSERİ’DE DE YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

Antalya’daki çalışmayla aynı dönemde Kayseri’de de “Şirinler” adıyla bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Bu soruşturmada kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, tehdit, yağma, alacağın tahsili amacıyla tehdit ve mala zarar verme gibi çok sayıda suçlama üzerinde duruldu. Antalya ve Kayseri’de yürütülen çalışmalar, kolluk ve savcılık birimlerinin özellikle şiddet ve tehdidi araç olarak kullandığı değerlendirilen yapılanmalara yönelik operasyonlarının farklı illerde sürdüğünü ortaya koydu.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Antalya’daki soruşturmada yakalanan şüpheliler hakkındaki işlemler Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından sürdürülüyor. Emniyetteki işlemler ve dijital materyaller üzerindeki incelemelerin ardından şüpheliler hakkında savcılık tarafından adli süreç yürütülecek. Aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve hassas terazinin de soruşturma kapsamında ayrıca değerlendirileceği öngörülüyor. Yakalanamayan 4 şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

ŞÜPHELİ İÇERİKLER İÇİN RESMİ KANALLAR KULLANILABİLİR

Sosyal medya kullanıcılarının suç işlemeye çağrı, açık tehdit veya şiddeti teşvik ettiği değerlendirilen içeriklerle karşılaşması halinde bunları yaygınlaştırmak yerine platformların şikâyet mekanizmalarını ve yetkili makamların resmi ihbar kanallarını kullanması önem taşıyor. Özellikle suç örgütlerine ait olduğu ileri sürülen hesaplarla doğrudan iletişime geçilmemesi ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması güvenlik açısından önem taşıyor. Antalya’daki soruşturmada ise nihai hukuki değerlendirme, toplanan deliller ve dijital incelemelerin ardından adli makamlar tarafından yapılacak.