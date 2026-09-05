Antalya'da turizmin yalnızca konaklama tesisleriyle değil, ulaşım, çevre, kültür ve altyapı yatırımlarıyla desteklenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentte düzenlenen yol açılış programında son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizm alanında 19,2 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra Antalya milletvekilleri, bakan yardımcıları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Ersoy, farklı kurumların Antalya'daki yatırımlarının kentin turizm kapasitesinin yanında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilme gücünü de artırdığını söyledi.

ALTYAPI YATIRIMLARININ GÜNCEL DEĞERİ 18,1 MİLYAR LİRA

Ersoy'un verdiği bilgilere göre, 2002-2026 döneminde Antalya'da gerçekleştirilen turizm altyapısı yatırımları ile yerel yönetimlerin projelerine sağlanan desteğin güncel değeri yaklaşık 18,1 milyar liraya ulaştı. Bu çalışmaların önemli bölümünü turizm bölgelerindeki çevre ve atık su altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler oluşturuyor.

Serik'te turizm merkezlerine hizmet veren Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi ve bağlantılı altyapı yatırımları da bu sürecin önemli projeleri arasında bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarında tesisin 2021'de tamamlandığı, Boğazkent Terfi Merkezi ve bağlantılı çalışmaların ise 2022 sonunda devreye alındığı belirtiliyor.

KÜLTÜR YATIRIMLARINDA İKİ YENİ MERKEZ ÖNE ÇIKIYOR

Kültür alanındaki yatırımlara ilişkin rakamları da paylaşan Ersoy, Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nin 527 milyon liralık yatırımla Antalya'ya kazandırıldığını bildirdi. İbradı Ormana Kültür Merkezi için ise 66,6 milyon liralık yatırım yapıldığı, fiziki gerçekleşmenin yüzde 99'a ulaştığı ve geçici kabul işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında Antalya'daki 8 projeye ayrıca 141 milyon liralık destek sağlandığı belirtildi. Böylece turizm merkezlerindeki altyapı yatırımlarının yanında ilçelerdeki kültür yatırımlarının da genişletilmesi hedefleniyor.

ANTALYA'NIN GÜNDEMİNDE COP31 VAR

Yatırım programının öne çıktığı başlıklardan biri de Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı oldu. COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Resmi programa göre Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi ise 11-12 Kasım tarihlerinde yapılacak.

UNFCCC'nin katılımcı bilgilendirmesine göre konferans alanı Aksu'daki Antalya EXPO Center olacak. Organizasyon süresince Antalya genelinde resmi konaklama noktaları ile konferans alanı arasında ulaşım hizmetleri de planlanıyor.

TURİST SAYISINDA SEKİZ AYLIK TABLO GERİLEMEYE İŞARET EDİYOR

Yatırım hamleleri sürerken Antalya turizminin 2026'daki ziyaretçi rakamları ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre kent, ocak-ağustos döneminde 11 milyon 23 bin 586 yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 düşüş anlamına geliyor. Rusya 2 milyon 667 bin ziyaretçiyle ilk, Almanya ise 2 milyon 83 bin ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı.

Buna karşın sektör temsilcileri yaz sezonunun ikinci bölümünde otel doluluklarının yükseldiğini, ağustos ayında bazı tesislerde dolulukların yüzde 90'ın üzerine çıktığını bildirdi. Antalya'nın önündeki süreçte turizm sezonunun son aylarıyla COP31 hazırlıkları aynı dönemde ilerleyecek.