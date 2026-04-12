Antalya’da 13 Nisan Pazartesi günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık öğle saatlerinde 22 dereceye kadar çıkacak, akşam saatlerinde ise serinlik yeniden hissedilecek.

Antalya’da yeni hafta ılık ve sakin bir hava ile başlıyor. 13 Nisan Pazartesi günü kent genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Gece saatlerinde 11-12 derece seviyelerinde olan sıcaklık, sabah saatlerinden itibaren yükselmeye başlıyor.

SICAKLIK GÜN İÇİNDE 22 DERECEYE ÇIKIYOR

Özellikle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında günün en sıcak dilimi yaşanacak. Bu saatlerde termometrelerin 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Gün boyunca yağış öngörülmezken, hava genel olarak açık ve ferah olacak.

RÜZGAR ZAMAN ZAMAN ETKİLİ OLACAK

Gün içinde hafif ve zaman zaman etkisini artıran rüzgar dikkat çekiyor. Özellikle öğle saatlerinde kısa süreli esintiler hissedilecek. Nem oranı ise gün içinde düşerken, akşam saatlerine doğru yeniden yükseliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE SERİNLİK GERİ DÖNÜYOR

Gün batımından sonra sıcaklıklar yeniden düşüşe geçiyor. Akşam saatlerinde hava 14-16 derece bandına gerilerken, gece saatlerinde az bulutlu ve sakin bir hava etkili olacak.