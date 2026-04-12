Antalya ve Alanya’da serin hava yerini çöl sıcaklarına bırakıyor. Yarından itibaren Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkili olması beklenirken, kentte sıcaklıkların kısa sürede yükselmesi öngörülüyor. Bu değişim, özellikle turizm ve günlük yaşamı doğrudan etkileyecek.

LİBYA ÜZERİNDEN SICAK HAVA GELİYOR

Meteoroloji kaynaklarına göre, Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımı Akdeniz hattına ulaşıyor. Bu sistemle birlikte Antalya ve Alanya’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

NEMLE BİRLİKTE DAHA FAZLA HİSSEDİLECEK

Bölgede yalnızca sıcaklık değil, nem oranı da artacak. Bu nedenle hissedilen sıcaklığın daha yüksek olması bekleniyor. Özellikle sahil kesimlerinde bunaltıcı bir hava etkili olacak.

ALANYA’DA SAHİLLER HAREKETLENECEK

Turizmin önemli merkezlerinden Alanya’da sıcaklık artışıyla birlikte sahil ve plajlarda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Yaz sezonu öncesi bu hareketlilik, esnaf ve turizm işletmeleri açısından da dikkatle takip ediliyor.

ANTALYA GENELİNDE BUNALTICI HAVA

Antalya genelinde etkili olacak sıcak hava dalgası, özellikle açık alanda çalışanlar için risk oluşturuyor. Kronik rahatsızlığı olan vatandaşların da dikkatli olması gerekiyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Uzmanlar, sıcak hava dalgasına karşı bol su tüketilmesi, güneşin en dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması ve açık renkli, hafif kıyafetler tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Güneş çarpmasına karşı özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tedbirli olunması öneriliyor.