Üroloji kliniğinde görev yapan asistan hekimlerin şikâyeti üzerine Sağlık Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. İddialar çalışma ortamını ve eğitim sürecini işaret ediyor.

MOBBİNG VE PSİKOLOJİK BASKI İDDİASI

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde üroloji kliniğinde görev yapan asistan hekimler, aynı klinikte görevli bir öğretim üyesi hakkında mobbing, psikolojik şiddet ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla resmi başvuruda bulundu. Yapılan şikâyetlerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve idari soruşturma başlattı.

DİLEKÇELER RESMİ KURUMLARA İLETİLDİ

Asistan hekimler tarafından hazırlanan dilekçelerin başhekimliğe ve Üniversiteler Arası Kurul’a iletildiği öğrenildi. Dilekçelerde, klinikte uzun süredir devam ettiği öne sürülen bazı uygulamaların çalışma barışını bozduğu ve uzmanlık eğitimini olumsuz etkilediği vurgulandı.

AZARLAMA VE KÜÇÜK DÜŞÜRME İDDİALARI

Şikâyet dosyasında yer alan beyanlara göre; servis vizitleri, ameliyathane ortamı ve klinik toplantılarında asistan hekimlerin yüksek sesle azarlanması, küçük düşürücü sözlere maruz kalması ve tehditkâr ifadeler kullanılması iddiaları dikkat çekti. Bazı olayların, hasta ve diğer sağlık çalışanlarının bulunduğu alanlarda yaşandığı öne sürüldü.

EĞİTİM HAKKI ENGELLENİYOR MU?

Asistan hekimler, uzmanlık eğitimlerinin baskı unsuru olarak kullanıldığını savundu. Dilekçelerde; rotasyonların keyfi biçimde ertelendiği, eğitim süreçlerinin sekteye uğratıldığı ve mesleki gelişimin bilinçli şekilde engellendiği iddialarına yer verildi. Bu durumun, hem eğitim kalitesini hem de motivasyonu ciddi biçimde etkilediği ifade edildi.

FİZİKSEL TEMAS VE GÖREV DIŞI İŞLER

Bazı asistan hekimler, istekleri dışında fiziksel temasa maruz kaldıklarını, mesleki onuru zedeleyen ifadelerle karşılaştıklarını dile getirdi. Ayrıca mesai saatlerinde görev yerinde bulunmama, kişisel işlerin asistanlara yaptırılması ve görev tanımı dışında iş yükü verilmesi gibi iddialar da şikâyet dosyasında yer aldı. Boş bir an. Kimse yüksek sesle konuşmuyor ama ortamda bir ağırlık var.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

Yapılan başvuruların ardından Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi ve idari soruşturma başlatıldı.