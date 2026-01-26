Oba Mahallesi’nde aynı evde yaşayan yakınları, sabah saatlerinde Mehmet Yerli’yi yatak odasında hareketsiz halde buldu.

EVDEKİ SESSİZLİK ACILARLA BOZULDU

Alanya’nın Oba Mahallesi’nde yaşanan olay, sabah saatlerinde ortaya çıktı. Aynı evde yaşayan yakınları, 69 yaşındaki Mehmet Yerli’yi uyandırmak istedi. Ancak Yerli’nin hareketsiz olduğunu fark edince panik yaşandı.

EKİPLER HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Yerli’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evdeki sessizlik, bu tespitle birlikte yerini gözyaşlarına bıraktı. Bir anda. Kimse ne olduğunu anlayamadı.

CANSIZ BEDEN MORG'A KALDIRILDI

Yerli’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Alanya Belediyesi Morgu’na götürüldü. Ölümün kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

MAHALLEDE DERİN ÜZÜNTÜ

Olayın duyulmasıyla birlikte apartman önünde toplanan yakınları ve komşuları büyük üzüntü yaşadı. Mahalle sakinleri, Yerli’nin sakin ve kendi halinde biri olduğunu söyledi. Sabah saatlerinde yaşanan bu ölüm, çevrede derin bir sessizlik bıraktı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölümde şüpheli bir durum olup olmadığı yapılacak teknik incelemelerle belirlenecek.