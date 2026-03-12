UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Samsunspor ile Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele 12 Mart akşamı oynanacak. İşte maç saati, yayın bilgisi ve muhtemel 11’ler.

UEFA Avrupa kupalarında yoluna devam eden Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile karşı karşıya geliyor. Karadeniz ekibi için büyük önem taşıyan mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Samsunspor – Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorusu özellikle Avrupa kupalarını takip eden taraftarların gündeminde yer alıyor.

SAMSUNSPOR – RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında oynanacak Samsunspor – Rayo Vallecano karşılaşması 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak.

Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Marian Barbu yönetecek.

RÖVANŞ MAÇI İSPANYA’DA

Eşleşmenin ikinci karşılaşması 19 Mart 2026 Perşembe günü saat 23.00’te İspanya’da oynanacak.

İki maç sonunda üstünlük sağlayan takım UEFA Konferans Ligi çeyrek finaline yükselmeye hak kazanacak.

SAMSUNSPOR’UN AVRUPA KARNESİ

Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı Gol Yediği Gol 20 11 2 7 31 20

Kırmızı-beyazlı ekip Avrupa kupalarında şu ana kadar 20 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Samsunspor, rakip fileleri 31 kez havalandırırken kalesinde 20 gol gördü.

SAMSUNSPOR’UN AVRUPA YOLCULUĞU

Karadeniz temsilcisi Avrupa macerasına Panathinaikos karşısında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başladı. Bu turda elenen Samsunspor, yoluna UEFA Konferans Ligi organizasyonunda devam etti.

Teknik ekip ve taraftarlar, Rayo Vallecano karşısında alınacak avantajlı bir skorun rövanş öncesi büyük önem taşıdığını düşünüyor.

MUHTEMEL 11’LER

Samsunspor:

Okan Kocuk, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji

Rayo Vallecano:

Batalla, Balliu, Lejeune, Felipe, Espino, Gumbau, Lopez, Isi Palazon, Francisco Perez, Alvaro Garcia, De Frutos