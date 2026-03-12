Küresel petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, Antalya’da akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 13 Mart’a bağlayan gece benzin ve motorin fiyatlarında artış bekleniyor.

Planlanan düzenlemeye göre motorinin litre fiyatına 3 lira 4 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 1 lira 88 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK

Ancak uygulamada bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle artışın tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. Sisteme göre zamların büyük bölümü Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılanacak.

Bu nedenle Antalya’daki akaryakıt istasyonlarında pompa fiyatlarına yansıması beklenen artışın daha sınırlı olacağı ifade ediliyor.

POMPAYA YANSIYACAK ARTIŞ

Sektör hesaplamalarına göre Antalya’da akaryakıt fiyatlarına yansıması beklenen artış miktarları şu şekilde:

Motorin: Yaklaşık 76 kuruş

Benzin: Yaklaşık 47 kuruş

Şehir içi ulaşımda araç kullanan vatandaşlar ve ticari araç sahipleri, yakıt maliyetlerindeki artışı yakından takip ediyor. Özellikle servis, taksi ve taşımacılık sektöründe fiyat değişikliklerinin günlük maliyetleri doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.

PETROL FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLUYOR

Küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle Antalya ve Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerin gündeme gelmesi ihtimali bulunuyor.