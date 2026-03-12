Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, evinde yaşadığı ani rahatsızlığın ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. İlk bilgilere göre Arıkan’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Alanya’da siyaset çevrelerini hareketlendiren gelişme bugün öğle saatlerinde yaşandı. Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine adrese gelen ekipler, ilk müdahaleyi evde yaptı. Ardından Arıkan ambulansla hastaneye sevk edildi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİYLE ACİL SERVİSE ALINDI

Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde, Alper Arıkan’ın kalp krizi geçirdiği bilgisi paylaşıldı. Arıkan’ın tedavisinin sürdüğü, sağlık durumuna ilişkin ise şu ana kadar resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

İlçede siyasetle ilgilenen birçok kişi için bu haber doğal olarak yakından takip ediliyor. Hastane önünde bekleyiş olduğu aktarılıyor ama net sağlık tablosu için doktorlardan ya da aileden gelecek açıklama bekleniyor.