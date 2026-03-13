Televizyon dünyasına adım attığı yarışma programıyla ünlenen ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’dan gelen acı haber Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Ünlü ismin şüpheli ölümü, sosyal medyanın yoğun kullanıldığı Alanya'daki takipçileri arasında da hızla yayılarak derin bir üzüntü ve şok dalgası yarattı. Gece yarısı evinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki fenomenin, ölümünden hemen önce yaptığı tüyler ürperten paylaşımlar ise olayın ardındaki sır perdesini daha da araladı.

GECE YARISI KORKUNÇ MANZARA

Olay, saat 00.00 sularında İstanbul'un Ortabayır Mahallesi'nde gün yüzüne çıktı. Alınan bilgilere göre, sanal medyada on binlerce kişinin takip ettiği Eraslan’a ulaşamayan yakınları büyük bir panikle genç kadının evine koştu. Kapının açılmaması üzerine durum derhal emniyet güçlerine bildirildi. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdiklerinde, genç tasarımcının hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Eraslan'ın yaşamını yitirdiği kesinleşti.

KAN DONDURAN VEDA PAYLAŞIMI

Olayı asıl trajik kılan detay ise genç kadının ölümünden kısa süre önce kişisel hesaplarından ardı ardına yaptığı paylaşımlar oldu. Takipçilerine adeta bir veda mesajı bırakan Eraslan, hikayesinde "Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı." ifadelerine yer verdi. Bu gizemli mesajın hemen ardından paylaşılan bir diğer fotoğraf ise adeta kan dondurdu.

"ŞİDDETLE BÜYÜDÜM, KÖPEKLERİME İYİ BAKIN"

Üzerinde kan izleri bulunan bir notun görselini paylaşan genç fenomen, intihar şüphelerini zirveye taşıyan şu ağır satırları yazdı: "Ya ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok."

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

İstanbul'da kendisine ait atölyesinde üretim yapan ve sayısız defilede açılış tasarımlarına imza atan başarılı modacının bu trajik sonu, akıllarda cevapsız sorular bıraktı. Olayın bir intihar mı yoksa cinayet şüphesi barındıran başka bir boyutu mu olduğu, emniyet güçlerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma ve adli tıp incelemelerinin ardından netlik kazanacak. Alanya dahil tüm Türkiye'de infial yaratan sır ölümle ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor.