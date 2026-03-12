Teklifte, aralarında esnaf dairesinin de bulunduğu 2 daire başkanlığı ile 2 şube müdürlüğünün kaldırılması istendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında, belediyenin idari yapısında değişiklik öngören teklif gündeme alındı. Tutuklu Muhittin Böcek'in de Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan Burcu Koçak'ın vekaleten Daire Başkanı olarak görev yaptığı Esnaf ve Sanatkâr İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında kaldırılması ve bağlı birimlerin yeniden yapılandırılması planlandı.

BÖCEK'İN KURDUĞU DAİRE KALDIRILIYOR

Meclise sunulan teklif yazısında; Esnaf ve Sanatkâr İşleri Dairesi Başkanlığı ile bu birime bağlı Esnaf ve Sanatkârlar Şube Müdürlüğü ve Ar-Ge ve İnovasyon Şube Müdürlüğü birimlerinin kaldırılması istendi. Teklif kapsamında ayrıca Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın da kaldırılması planlanırken, bu birime bağlı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün ise Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesine bağlanması öngörüldü.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın başkanlık makamına gönderdiği yazıda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 21'inci maddesi uyarınca birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesinin belediye meclisi kararıyla yapılabileceği belirtilerek, düzenlemenin meclis gündemine alınması talep edildi. Yazıda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Keskin, Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek ve Genel Sekreter Cansel Tuncer'in imzaları yer aldı. Hazırlanan teklif yazısı, Büyükşehir Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği gereğince görüşülmek üzere ilgili komisyona sevk edildi.



2024'TE OY BİRLİĞİYLE KURULMUŞTU



Muhittin Böcek, 17 Mayıs 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Esnaf ve sanatkarlarımıza verdiğimiz sözün arkasındayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclisi Devam Toplantısında Esnaf ve Sanatkâr İşleri Dairesi Başkanlığı'nın kurulması oy birliğiyle kabul edildi" ifadelerini kullanmıştı. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de o dönemde yaptığı paylaşımda, “Sayın Başkanım Esnaf Daire Başkanlığı ile ilgili vermiş olduğunuz sözünüzü tuttunuz. Esnaf Daire Başkanlığı kurulmasını sağlayan başta şahsınız olmak üzere destek veren Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür ediyorum" demişti.

