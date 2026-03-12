12 Mart 2026 itibarıyla Antalya ve Alanya’da akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken bir indirim yaşandı. Benzinde 3 TL, motorinde ise 4,58 TL’lik düşüş yapılırken, eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı pompaya yansımadı.

Son günlerde akaryakıta yeni bir zam beklentisi konuşulurken, bu kez sürücülere rahat nefes aldıran bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatlarında görülen gerileme sonrası Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya ve Alanya’da akaryakıt fiyatlarına indirim geldi.

12 Mart 2026 Perşembe günü itibarıyla yapılan düzenleme ile benzine 3 TL, motorine ise 4 TL 58 kuruş indirim uygulanırken, indirimin önemli bir kısmı vergi düzenlemesi nedeniyle pompa fiyatlarına sınırlı şekilde yansıdı.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR DÜŞTÜ?

Yapılan indirimin tamamı akaryakıt tabelalarına yansımadı. Türkiye’de uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle fiyat düşüşünün bir bölümü vergiler üzerinden dengelendi.

Buna göre pompa fiyatlarında görülen net değişim şöyle oldu:

Benzin fiyatı: 75 kuruş düştü

75 kuruş düştü Motorin fiyatı: 1 TL 15 kuruş düştü

Kalan kısmın ise vergi düzenlemesi kapsamında devlet tarafından karşılandığı belirtiliyor.

12 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Üç büyük şehir ve Antalya’da litre bazında güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Şehir Benzin Motorin LPG İstanbul (Avrupa) 60.39 TL 64.16 TL 30.49 TL İstanbul (Anadolu) 60.23 TL 64.00 TL 29.89 TL Antalya 61.35 TL 65.27 TL 30.37 TL İzmir 61.63 TL 65.55 TL 30.29 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Türkiye’de uygulanan eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların tüketiciye doğrudan yansımasını sınırlamayı amaçlıyor.

Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kuru nedeniyle oluşan fiyat değişimleri, büyük ölçüde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden dengeleniyor. Böylece fiyat artışlarının tamamı pompaya yansımıyor.

Örneğin akaryakıt fiyatında ciddi bir artış yaşandığında bunun bir kısmı vergi düzenlemesiyle karşılanabiliyor. Aynı durum bazı indirimlerde de geçerli oluyor ve indirimin tamamı tüketiciye yansımayabiliyor.

PETROL FİYATLARI NEDEN DALGALANIYOR?

Küresel petrol piyasasında son haftalarda sert hareketler görülüyor. Özellikle ABD, İsrail ve İran arasında artan jeopolitik gerilim enerji piyasalarında belirsizliğe neden oluyor.

Uzmanlara göre petrol fiyatları kısa vadede yükseliş ve düşüş arasında dalgalı bir seyir izleyebilir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklikler yaşanması da ihtimal dahilinde.

Bir başka deyişle bugün gelen indirim, sürücüler için kısa süreli bir rahatlama anlamına gelebilir.

Çünkü şehir içi trafiğinde her gün araç kullanan biri için depo doldurmak hâlâ ciddi bir maliyet olmaya devam ediyor. Bir depo benzin çoğu araçta hâlâ bin liranın üzerine çıkabiliyor.

Yani indirim var… ama pompada hissedilen rahatlama sınırlı.