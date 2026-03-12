Antalya'nın Aksu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 7 araçta hasar oluştu. İlk bilgilere göre bazı yaralılar hastaneye kaldırıldı, D-400 üzerindeki trafik bir süre kontrollü verildi.

Antalya'da sabah trafiği bu kez Aksu ilçesindeki zincirleme kaza nedeniyle kilitlendi. Aksu Serik Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 7 araç birbirine girdi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı, hafif yaralanan bazı vatandaşlar ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

TRAFİK D-400 ÜZERİNDE YAVAŞLADI

Kaza, sabah saatlerinde Aksu Serik Caddesi (D-400 karayolu) üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz netleşmeyen nedenle art arda çarpışan 7 araçta ciddi maddi hasar oluştu. Çarpışmanın ardından yolun bir bölümünde trafik akışı yavaşladı, ekipler ulaşımı bir süre kontrollü şekilde sağladı.

Antalya Aksu 7 araçlı zincirleme trafik kazası haberi, özellikle işe gidiş saatlerinde bölgede bulunan sürücüler için dikkat çekici oldu. Sabahın yoğun saatinde yaşanan kaza nedeniyle güzergâhta bekleme süreleri uzadı. O taraftan geçen sürücüler zaten birkaç dakikalık gecikmede bile uzun kuyrukla karşılaşıyor. Bugün de öyle oldu.

YARALILARA OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre araçlarda bulunan bazı kişilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, bazılarının ise kontrol amacıyla çevredeki hastanelere götürüldüğü öğrenildi.

Kaza sonrası sürücülerin bir kısmı araçlarının başında uzun süre bekledi. Büyük panik yaşandı ama sevindirici taraf, ilk bilgilere göre ölümlü bir tablonun ortaya çıkmaması oldu. Araçlarda oluşan hasar ise az değil.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri, Antalya Aksu zincirleme kaza nedeni ile ilgili inceleme başlattı. İlk bulgular, ani duruş ve takip mesafesi ihtimali üzerinde durulduğunu gösteriyor ancak resmi sonuç için ekiplerin hazırlayacağı rapor bekleniyor. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönmeye başladı.

Antalya'da son dönemde özellikle ana arterlerde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk, benzer kazaların daha sık konuşulmasına yol açıyor. Sürücüler için en kritik başlık yine değişmedi: hız, takip mesafesi ve ani fren. Bir anlık dalgınlık...



