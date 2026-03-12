Side Mahallesi'ndeki restorandan 3 Mart'ta bisiklet çalındığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Side Jandarma Karakolu ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Hırsızlık olayının yaşandığı restoranın çevresinde bulunan iş yeri ve ikametlerin güvenlik kameralarını izleyen ekipler olayın faillerinin Mustafa B., K.A. ve suça sürüklenen çocuk Ş.A. olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri şüphelilerin şehir merkezinde çok sayıda zincir markete girerek hırsızlık yaptıklarını da tespit etti. Araştırma sırasında çaldıkları bisikletle cadde üzerinde seyir halinde olduğu belirlenen şüpheliler, ekipler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa B. tutuklanırken, Ş.A. ve K.A. adli kontrolle bırakıldı.

HIRSIZLIKLAR KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Side'de bir restoranın önündeki bisikletin şüpheli Mustafa B. tarafından alınmaya çalışılmasını yanındaki Ş.A.'nın engellendiği, bir süre Mustafa B.'nin geri gelerek bisikleti çaldığı görüldü. Mustafa B.'nin çok sayıda markete girerek, çaldığı ürünleri çantasına doldurduğu anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA