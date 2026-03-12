Antalya’da şubat ayındaki yağış ve hortumların ardından patlıcan fiyatı sert yükseldi. Halde 150 TL’yi gören ürün için bazı internet satışlarında 500 TL’ye kadar çıkan etiketler görüldü. Üretici ise arzın düştüğünü, piyasanın ise hâlâ tam toparlanmadığını söylüyor.

Antalya patlıcan fiyatı 2026 aramaları son günlerde hızlandı. Kentte özellikle örtü altı üretimin yoğun olduğu bölgelerde yaşanan hava olaylarının ardından patlıcan, pazarda ve internette en çok konuşulan ürünlerden biri oldu. Antalya Toptancı Hali’nde geçen hafta 150 TL’ye kadar çıkan kilogram fiyatı, son günlerde 130 TL bandına inse de ürün hâlâ cep yakıyor.

YAĞIŞ VE HORTUM SONRASI ARZ DARALDI

Antalya’da ocak sonu ve şubat başında etkili olan hortum, sağanak ve su baskınları; Kumluca, Finike, Aksu ve bazı batı ilçelerinde seralara zarar verdi. Özellikle Kumluca’daki üretim alanlarında yaşanan hasar, hale gelen ürün miktarını aşağı çekti. Patlıcan da bu tablodan en sert etkilenen kalemlerden biri oldu.

Bir başka deyişle mesele sadece tezgahtaki etiket değil. Serada ürün azalınca hal fiyatı yükseliyor, hal yükselince market zinciri ve internet satışları daha da yukarı çıkıyor. En çok da mutfak alışverişini günlük yapan vatandaş hissediyor bunu.

HALDE 150 TL GÖRÜLDÜ, GERİLEME BAŞLADI AMA YETERLİ DEĞİL

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre Antalya Toptancı Hali’nde patlıcanın kilogram fiyatı geçen hafta 150 TL’ye kadar çıktı. Son günlerde ise 130 TL seviyesine kadar bir geri çekilme yaşandı. Bu düşüş, “fiyatlar normale döndü” anlamına gelmiyor. Çünkü üretim hâlâ zayıf, piyasadaki ürün miktarı ise sınırlı.

Antalya Hal Dernek Başkanı Nevzat Akcan da kış döneminde patlıcan veriminin düşük seyrettiğini, havaların ısınmasıyla birlikte nisan ayında arzın artmasının beklendiğini ifade ediyor. Yani piyasada asıl rahatlama için biraz daha zaman gerekiyor. Şimdilik tablo bu.

İNTERNETTE VE MARKETTE MAKAS AÇILDI

Asıl dikkat çeken nokta, hal ile son satış fiyatı arasındaki fark oldu. Halde 130-150 TL bandında işlem gören ürünün bazı marketlerde 250 TL’ye, bazı internet satış kanallarında ise 500 TL’ye kadar çıkan etiketlerle sunulduğu görülüyor. Bu fark, lojistik, komisyon, ambalaj ve satış stratejisiyle açıklansa da tüketici açısından sonuç değişmiyor: Patlıcan artık sıradan bir sebze gibi alınamıyor.

Özellikle dar gelirli aileler için bu artış tek başına bir ürün meselesi değil. Bir tencere yemeğin maliyeti değişiyor, haftalık pazar listesi yeniden yazılıyor, bazı ürünler sepete hiç girmeden kalıyor. Patlıcan da şu günlerde tam olarak o noktaya geldi.

MARKETLER ALIMI KESTİ İDDİASI

Yüksek fiyat nedeniyle satışların yavaşlaması üzerine bazı marketlerin patlıcan alımını geçici olarak durdurduğu ileri sürüldü. İddiaya göre, yüksek alış maliyetine rağmen rafta bekleyen ürün zarar yazmaya başladı. Üretici tarafında ise bu karara tepki var. Çünkü alımın yavaşlaması, hal fiyatında ani kırılmalara yol açabiliyor.

Yani üretici “ürün az” diyor, market “satılmıyor” diyor. Arada kalan yine tüketici. Ve biraz da çiftçi.

DİĞER SEBZELERDE DE HAREKET VAR

Fiyat artışı yalnızca patlıcanla sınırlı değil. Son günlerde domates, kokteyl domates ve bazı biber çeşitlerinde de yükseliş görüldü. Buna karşılık kabak ve salatalıkta kısmi geri çekilme yaşandı. Bu durum, Antalya sebze piyasasında ürün bazlı sert dalgalanmaların sürdüğünü gösteriyor.

Antalya sebze fiyatları neden arttı sorusunun yanıtı da burada yatıyor: üretim kaybı, hava koşulları, arz düşüşü ve zincirin son halkasında büyüyen fiyat farkı.

NİSAN AYI KRİTİK EŞİK OLACAK

Sektörde beklenti, havaların ısınmasıyla birlikte sera üretiminin toparlanması ve nisan ayında piyasaya daha fazla ürün girmesi yönünde. Bu gerçekleşirse patlıcanda da fiyat baskısının kademeli olarak azalması bekleniyor. Ancak yeni bir olumsuz hava dalgası yaşanırsa, mevcut kırılgan yapı yeniden sert fiyat artışları üretebilir.

Şu anki tablo net: Antalya’da patlıcan, tezgâhta en çok konuşulan ürünlerden biri oldu. Bir süre daha öyle kalacak gibi.