Antalya’da Cam Piramit’te düzenlenen iftar programının ardından bazı katılımcıların mide bulantısı ve benzeri şikâyetler yaşadığı yönündeki paylaşımlar gündeme geldi. Olayla ilgili resmi sağlık verisi ya da belediyeden ayrıntılı açıklama ise henüz kamuoyuna yansımadı.

Antalya’da Cam Piramit’te düzenlenen iftar programı sonrası ortaya atılan rahatsızlık iddiaları, kentte günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, programa katılan bazı şehit ve gazi yakınlarının yemek sonrasında mide bulantısı, halsizlik ve benzeri şikâyetler yaşadığı öne sürüldü.

İddiaların odağındaki organizasyonun, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan etkinlikleri kapsamında Cam Piramit’te yürüttüğü programlardan biri olduğu belirtiliyor. Belediyenin resmi duyurularında da 2026 ramazan dönemi boyunca Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde geleneksel etkinlikler ve iftar buluşmalarının sürdüğü görülüyor. Antalya’daki ramazan programlarının 19 Şubat’ta başlayıp 22 Mart’a kadar devam ettiği, ayrıca 10-17 Mart haftasında da Cam Piramit merkezli etkinlik takviminin duyurulduğu kayıtlara yansımış durumda. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu ana kadar olayla ilgili kaç kişinin etkilendiğine, hastaneye başvuru olup olmadığına ya da laboratuvar incelemesi yapılıp yapılmadığına dair resmi kurumlar tarafından doğrulanmış ayrıntılı bir açıklama yayımlanmadı. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan “bozuk yemek verildi” iddiası, şu aşamada kesinleşmiş resmi tespit olarak değil, kamuoyuna yansıyan şikâyetler ve iddialar çerçevesinde değerlendiriliyor.

Öte yandan kamuoyunda, yemeklerin önceden hazırlanıp bekletildiği yönünde çeşitli paylaşımlar da yapıldı. Ancak bu iddiayı doğrulayan resmi bir denetim raporu, numune sonucu ya da belediye açıklaması henüz açık kaynaklara yansımış değil. Kentte tepkilerin büyümesinin temel nedeni de biraz bu; insanlar sadece “rahatsızlandık” demiyor, aynı zamanda sürecin şeffaf yürütülmesini istiyor.

GIDA KAYNAKLI RAHATSIZLIKLARDA BELİRTİLER NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güvenilir gıda bilgilendirmelerine göre gıda kaynaklı hastalıklarda belirtiler mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş şeklinde ortaya çıkabiliyor. Kuluçka süresinin etkene göre birkaç saat ile bir hafta arasında değişebildiği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı kaynaklarında da bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve kramp gibi şikâyetler öne çıkıyor. Bu nedenle aynı sofraya katılan birden fazla kişide benzer şikâyetler görülmesi halinde, numune ve resmi inceleme süreci önem taşıyor.