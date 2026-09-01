Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan bazı işçilerin, mevcut sendikalarından istifa ederek başka bir sendikaya geçmeleri için baskı gördüğü öne sürüldü. Ortaya atılan iddialar sonrasında işçi sendikaları duruma tepki göstererek konuyu yargıya taşıma hazırlığına başladı.

Koruma ve Savunma İşçileri Sendikası (KOR-SAV) Başkanı İsa Kalkan, üyelerinden istifa yönünde telkin aldıklarına dair ciddi şikayetler ulaştığını bildirdi. İşçilerin özgür iradesine müdahale edilmek istendiğini belirten Kalkan, bu durumun basit bir sendikal rekabet sınırlarını aştığını vurguladı.

HUKUKİ SÜREÇ HAZIRLIĞI

Baskı iddialarını görmezden gelmeyeceklerini ifade eden Kalkan, ellerindeki bilgi ve belgeleri incelemeye aldıklarını duyurdu. Gerekli mercilere başvurarak yasal haklarını arayacaklarını aktaran sendika başkanı, işçinin sendikal tercihine saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

SENDİKAL HAKLAR YASAL GÜVENCE ALTINDA MI?

Türkiye'deki çalışma mevzuatına göre, işçilerin sendika seçme ve üye olma özgürlüğü kanunlarla koruma altında bulunuyor. Çalışanları belirli bir sendikaya üye olmaya veya istifa etmeye zorlamanın, yasal düzenlemeler kapsamında suç teşkil ettiği ve sendikal hak ihlali sayıldığı biliniyor.

Gelişmeler üzerine Türk-İş Antalya İl Başkanlığı ve Güvenlik-İş Sendikası da harekete geçti. Türk-İş Antalya İl Başkanı Abdullah Kayser'in yaptığı açıklamaya göre, sendikal hak ve özgürlüklerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla 2 Eylül Çarşamba günü saat 12.00’de Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde ortak bir basın açıklaması düzenlenecek.