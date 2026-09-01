Futbol hayatına Antalya'da adım atan 20 yaşındaki file bekçisi Jankat Yılmaz, Galatasaray formasıyla ilk resmi Süper Lig maçına çıktı. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Göztepe karşılaşması öncesinde kaleci Uğurcan Çakır'ın rahatsızlanması üzerine ilk 11'de görev alan Yılmaz, takımının 3-2'lik galibiyetinde pay sahibi oldu.

Antalya Ekspres'in aktardığı bilgilere göre, 16 Ağustos 2004 doğumlu kalecinin lisans süreci 2015 yılında Antalya temsilcisi Akdeniz Kartalları Gençlik ve Spor Kulübü'nde başladı. Bölgedeki performansıyla öne çıkan 1,93 boyundaki oyuncu, 2017 yılında Galatasaray altyapısına geçiş yaptı. 2020'de profesyonelliğe adım atan Yılmaz, maç tecrübesi kazanması amacıyla 2024-2025 sezonunda Adanaspor'da 12 karşılaşmaya çıkarken, 2025-2026 sezonunu kiralık olarak Eyüpspor'da geçirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNDA YER ALDI

Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden genç kaleci, 2023-2024 sezonunda sarı-kırmızılı ekibin UEFA

Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmişti. Henüz Avrupa arenasında resmi bir maça çıkmamış olsa da Fernando Muslera, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Victor Osimhen gibi uluslararası tecrübeye sahip isimlerle aynı antrenman sahasını paylaştı. Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk resmi müsabakasında takım arkadaşlarından büyük destek gördüğünü ve elinden geleni yaptığını vurguladı.

ANTALYA ALTYAPISININ SÜPER LİG'E ETKİSİ NEDİR?

Jankat Yılmaz'ın amatör kümeden Süper Lig şampiyonunun kalesine uzanan serüveni, Antalya bölgesindeki altyapı kulüplerinin Türk futbolu için taşıdığı potansiyeli gösteriyor. Akdeniz Kartalları gibi yerel kulüplerin oyuncu yetiştirme konusundaki rolü, büyük takımların bu bölgedeki yetenek tarama faaliyetlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu tür gelişim hikayeleri, Antalya ve çevresindeki amatör spor kulüplerinde forma giyen genç sporcular için somut bir kariyer hedefi oluşturması açısından bölge kamuoyunda yakından takip ediliyor.