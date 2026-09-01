ATASEM ve ATABEM Kurs Merkezleri, sanat, eğitim ve el becerisi faaliyetlerinin yanı sıra, çocukların ufkunu açacak sosyal faaliyetlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Alanya ATABEM Kurs Merkezi’nde bu yıl ilk kez düzenlenen Satranç Turnuvası’na, 6 kız 18 erkek olmak üzere toplam 24 çocuk katıldı. Çocukların birbiriyle kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, çekişmeli karşılaşmaların ardından dereceye giren ilk üç yarışmacıya başarı belgeleri verildi. Alanya ATASEM ve ATABEM Sorumlusu Can Baysal, merkezlerin yalnızca akademik destek veren kurs merkezleri olmadığını belirterek, "Çocuklarımızın zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlayan bir merkez olmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın kaliteli eğitime ve sosyal etkinliklere erişebilmesi bizim için çok değerli. Belediyeciliği yalnızca fiziki yatırımlar olarak değil, çocuklarımızın hayatına dokunan çalışmalar olarak da görüyoruz. Bu yıl birincisini düzenlediğimiz turnuvayı geleneksel hale getireceğiz" dedi.

'SATRANÇ SABIRLA OYNANAN BİR OYUN'

'Turnuvayı birincilikle tamamlayan 11 yaşındaki Emir Kuzgun, satrancın kendisine önemli katkılar sağladığını ifade ederek, "Genelde finaller zor olur ama birinci turda zorlandım. Diğer turlarda o kadar zorlanmadım. Ben daha önce de turnuvalara katıldığım için stres yönetimi konusunda tecrübeliyim. Rahat ve düşünerek oynuyorum. Satranç gerçekten sabırla oynanan bir oyun. Sabırsız olursanız, bir hata yaptığınızda oyunu kaybedebilirsiniz" diye konuştu. Kuzgun, "Bugünkü turnuvadan dolayı mutluyum, belgemi de aldım. Güzel bir turnuva oldu. Bir kere daha yapılsa, bir kere daha birinci olurum. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bu turnuvayı düzenlediği için teşekkür ederim. Çok zevk aldım" dedi.

'BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Turnuvaya katılan 10 yaşındaki Defne Aydın, yaklaşık 1 yıldır ATABEM Satranç Kursu’na devam ettiğini söyledi. Aydın, "Satranç, akıl yürütme ve beyin jimnastiği açısından iyi bir oyun. Bu yüzden buraya geliyorum. Öğretmenimi seviyorum. Arkadaşlarımla da burada iyi vakit geçiriyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum" sözleriyle kurs merkezindeki eğitim ve sosyal ortamdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: DHA