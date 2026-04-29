ALANYA’da olası afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında önemli bir adım atıldı. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bünyesinde görev yapan AFAD eğitici eğitmenleri tarafından, Alanya İlçe Müftülüğü personeline yönelik arama kurtarma bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimle birlikte hem kurumsal kapasitenin artırılması hem de sahada hızlı ve doğru müdahale becerisinin güçlendirilmesi hedeflendi.

ARAMA KURTARMA EKİBİ İÇİN İLK ADIM

Düzenlenen programda, ilerleyen süreçte kurulması planlanan arama kurtarma ekibine yönelik temel bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara afet anında görev dağılımı, ekip içi koordinasyon ve kriz yönetimi gibi başlıklarda kapsamlı bir çerçeve sunuldu.

Bu adımın, Alanya’da kamu kurumları arasında afetlere hazırlık konusunda iş birliğini artırması açısından önemli bir başlangıç olduğu değerlendiriliyor.

KRİZ ANINDA DOĞRU MÜDAHALE VURGUSU

Eğitim kapsamında özellikle afet ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri üzerinde duruldu. Arama kurtarma süreçlerinde zaman yönetimi, güvenli yaklaşım ve risk analizi gibi kritik konular uygulamalı örneklerle aktarıldı.

Katılımcılar, kriz anlarında panik yerine planlı hareket etmenin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekilen eğitimde, temel ilk yardım ve saha güvenliği konusunda da bilgilendirildi.

ALANYA’DA AFET BİLİNCİ ARTIRILIYOR

Programın, müftülük personelinin afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmasının yanı sıra, olası acil durumlarda daha bilinçli ve koordineli hareket edilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Özellikle deprem, yangın ve sel gibi afet risklerinin bulunduğu bölgelerde bu tür eğitimlerin yaygınlaşmasının önemi bir kez daha ortaya kondu.

Eğitim sonunda katılımcıların konuya ilişkin farkındalık seviyesinin gözle görülür şekilde arttığı ifade edilirken, benzer programların farklı kurumlarda da sürdürülmesi planlanıyor.