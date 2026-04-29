Turuncu-yeşilli heyet, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan hemşehrileri Fatih Kocaman’a hayırlı olsun dileklerini iletti

CORENDON Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Alanyalı Fatih Kocaman’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret, kentte spor ve kamu kurumları arasındaki ilişki ve dayanışmayı yansıtan bir buluşma olarak öne çıktı.

YÖNETİMDEN TAM KADRO ZİYARET

Gerçekleştirilen ziyarete Başkan Hasan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Başkan Yardımcıları Ahmet Paşaoğlu ve Hasan Uysal, Başkan Vekili Enver Vural ile Genel Sekreter Mevlüt Görücü de katıldı. Alanyaspor heyeti, Başsavcı Kocaman’a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

ANLAMLI HEDİYE: İSİMLİ FORMA

Ziyaretin sonunda Başkan Çavuşoğlu, günün anısına Başsavcı Kocaman’a üzerinde isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye etti. Sporun birleştirici gücünü simgeleyen hediye, ziyaretin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Başsavcı Fatih Kocaman ise nazik ziyaret ve anlamlı hediye için Alanyaspor yönetimine teşekkür ederek, kentle bağını güçlendirecek her türlü çalışmaya açık olduğunu ifade etti.

ALANYA VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Alanyalı bir ismin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının kentte memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, bu tür ziyaretlerin yerel aidiyet duygusunu pekiştirdiği ve kurumlar arası iletişimi güçlendirdiği değerlendiriliyor.

Alanyaspor yönetiminin gerçekleştirdiği bu ziyaret, hem spor camiası hem de kamu kurumları arasında pozitif diyalog ve iş birliği ortamına katkı sunması açısından önem taşıyor.Cemali AYDINOĞLU