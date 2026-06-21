Dünya çapındaki projeleriyle tanınan Mısırlıoğlu Mimarlık'ın sahibi Cüneyt Darı'nın işletmeciliğini yaptığı Anjeliq Downtown Boutique Hotel, sağlıklı yaşam ve farkındalık temalı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Dünya Yoga Günü dolayısıyla organize edilen etkinlik, Alanya'nın simge yapılarından Kızılkule'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan organizasyonda katılımcılar, Akdeniz'in masmavi sularına karşı yoga yapma fırsatı buldu. Tarihi dokunun ve denizin huzur veren sesinin eşlik ettiği etkinlikte, katılımcılar hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilenme imkanı yakaladı.

Tarih ve Huzur Bir Araya Geldi

Saat 08.00 ile 09.00 arasında gerçekleştirilen yoga seansında katılımcılar, günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak kendilerine zaman ayırdı. Profesyonel eğitmenler eşliğinde yapılan nefes ve esneme çalışmalarıyla güne enerjik başlayan katılımcılar, tarihi Kızılkule'nin eşsiz atmosferinde unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Alanya'nın en önemli kültürel miraslarından biri olan Kızılkule'de gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara sadece spor yapma fırsatı sunmakla kalmadı; aynı zamanda tarih, doğa ve sağlıklı yaşamın iç içe geçtiği özel bir ortam oluşturdu.

Yoğun İlgi Gördü

Ücretsiz olarak düzenlenen organizasyon, hem Alanya'da yaşayan vatandaşlar hem de bölgede tatil yapan yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Dünya Yoga Günü'nün ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte farklı yaş gruplarından katılımcılar bir araya geldi.

Yoga severler, deniz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğin kendilerine huzur verdiğini belirtirken, benzer organizasyonların daha sık yapılmasını istediklerini ifade etti.

"Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Devam Edeceğiz"

Anjeliq Downtown Boutique Hotel işletmecisi Cüneyt Darı, sağlıklı yaşam bilincini destekleyen etkinliklerin önemine dikkat çekerek, otel olarak yalnızca konaklama hizmeti sunmakla kalmayıp sosyal ve kültürel projelere de katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Darı, Dünya Yoga Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, önümüzdeki süreçte de toplumun farklı kesimlerine hitap eden benzer organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Hatıra Fotoğraflarıyla Son Buldu

Bir saat süren yoga etkinliğinin ardından katılımcılar, tarihi Kızılkule'nin eşsiz manzarasında hatıra fotoğrafları çektirdi. Samimi ve keyifli anların yaşandığı organizasyon, katılımcıların teşekkürleri ve iyi dilekleriyle sona erdi.

Dünya Yoga Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekerken, Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin farklı etkinliklerle buluşturulabileceğini de bir kez daha gözler önüne serdi. (Şerife ÇOBAN)