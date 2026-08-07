Boluspor ile Manisa FK, TFF 1. Lig'de yeni sezon kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele 7 Ağustos 2026 Cuma günü Bolu'da oynanacak.
BOLUSPOR - MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Boluspor - Manisa FK karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 21.30 olarak açıklandı.
BOLUSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig yeni sezonunda oynanacak Boluspor - Manisa FK maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Boluspor ile Manisa FK arasındaki karşılaşmaya Bolu Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadele Bolu'da futbolseverlerle buluşacak.
TFF 1. LİG'DE YENİ SEZON HEYECANI
Boluspor - Manisa FK karşılaşması, TFF 1. Lig'de yeni sezon kapsamında oynanacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.30'dan itibaren TRT Spor ekranlarından mücadeleyi izleyebilecek.