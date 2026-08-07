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Boluspor - Manisa FK karşılaşması, TFF 1. Lig'de yeni sezon kapsamında oynanacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.30'dan itibaren TRT Spor ekranlarından mücadeleyi izleyebilecek.

Boluspor ile Manisa FK arasındaki karşılaşmaya Bolu Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadele Bolu'da futbolseverlerle buluşacak.

TFF 1. Lig yeni sezonunda oynanacak Boluspor - Manisa FK maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Boluspor - Manisa FK karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 21.30 olarak açıklandı.

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Boluspor ile Manisa FK, TFF 1. Lig'de yeni sezon kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele 7 Ağustos 2026 Cuma günü Bolu'da oynanacak.

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