Bochum ile Hertha Berlin, Almanya 2. Bundesliga 2026-2027 sezonunun açılış maçında karşı karşıya geliyor. Mücadele 7 Ağustos Cuma akşamı Bochum’da oynanacak.

Almanya 2. Bundesliga’da yeni sezonun perdesi VfL Bochum-Hertha Berlin karşılaşmasıyla açılıyor. İki köklü kulübün buluşacağı maç, 7 Ağustos 2026 Cuma günü Ruhrstadion’da oynanacak.

BOCHUM-HERTHA BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya Futbol Ligi’nin (DFL) açıkladığı resmi programa göre karşılaşmanın Almanya’daki başlama saati 20.30. Almanya ile Türkiye arasındaki yaz saati farkı nedeniyle mücadele Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak.

Maça Bochum’un iç saha karşılaşmalarını oynadığı Ruhrstadion ev sahipliği yapacak.

BOCHUM-HERTHA BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Almanya’daki yayıncıları arasında SAT.1 ve Sky bulunuyor. Türkiye’den maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin ise karşılaşma öncesinde S Sport Plus yayın akışını kontrol etmesi gerekiyor. Yayın hakları ülkelere ve platformların güncel programlarına göre değişebiliyor.

BOCHUM 10 YILLIK SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR

Bochum açısından sezonun ilk maçı ayrı bir anlam taşıyor. Uwe Rösler'in çalıştırdığı ekip, yaklaşık 10 yıldır ligde çıktığı sezon açılış maçını kazanamıyor.

Bochum geçen sezon 34 karşılaşmada 44 puan toplayarak 2. Bundesliga’yı 9. sırada tamamladı. Yaz döneminde kadroda ciddi değişiklik yaşandı. Alman basınındaki bilgilere göre 17 futbolcu takımdan ayrılırken 10 yeni oyuncu kadroya katıldı.

HERTHA GEÇEN SEZONU 7. SIRADA BİTİRDİ

Stefan Leitl yönetimindeki Hertha Berlin ise 2025-2026 sezonunu 7. sırada tamamladı. Başkent temsilcisi 34 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

Hertha Berlin üst üste ikinci kez 2. Bundesliga’nın açılış karşılaşmasına çıkacak. Berlin ekibi geçen sezonun ilk maçında daha sonra şampiyonluğa ulaşan Schalke 04’e 2-1 mağlup olmuştu.

GEÇEN SEZON BOCHUM KAZANMIŞTI

İki takımın Bochum’da oynadığı son lig karşılaşmasında kazanan taraf ev sahibi olmuştu. Ekim 2025’te oynanan mücadeleyi Bochum 3-2 kazandı. Bu maç aynı zamanda Uwe Rösler'in Bochum teknik direktörü olarak çıktığı ilk karşılaşmaydı.

BOCHUM-HERTHA BERLIN MAÇ BİLGİLERİ

Maç: VfL Bochum-Hertha BSC Tarih: 7 Ağustos 2026 Cuma Türkiye saati: 21.30 Stadyum: Ruhrstadion, Bochum Organizasyon: Almanya 2. Bundesliga Hafta: 1. hafta / sezon açılış maçı Almanya yayını: SAT.1 ve Sky

Bochum ile Hertha Berlin arasındaki mücadeleyle Almanya 2. Bundesliga’da 2026-2027 sezonu resmen başlayacak.