Olay, geçtiğimiz gün Ankara'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden İsmail Altunsaray ile başka bir sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre tartışmanın ardından sürücü K.Ü.Ö., Altunsaray'ın aracını takip etmeye başladı.

Yaşanan gerginlik sırasında şüpheli sürücünün aracından inerek Altunsaray'ın üzerine yürüdüğü ve sanatçıyı araçtan çıkmaya zorladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük yankı uyandırdı.

Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde şüphelinin agresif tavırlar sergilediği ve Altunsaray'a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı öne sürüldü. Olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kişinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan K.Ü.Ö., emniyete götürülerek ifadesi alındı.

Ehliyetine El Konuldu, Aracı Trafikten Men Edildi

Olayla ilgili yürütülen trafik incelemesinde şüpheli sürücü hakkında çeşitli ihlaller nedeniyle idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı aracın da trafikten men edildiği öğrenildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı denetimlerin sürdüğünü ve benzer olaylara karşı gerekli işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını belirtti.

Birden Fazla Suçtan İşlem Yapıldı

Şüpheli hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" ve "Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen K.Ü.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafikte Şiddet Tartışması Yeniden Gündemde

Yaşanan olay, trafikte artan öfke ve şiddet vakalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, sürücülere trafikte yaşanabilecek anlaşmazlıklarda sakin kalmaları ve sorunları büyütmek yerine yasal yollarla çözmeleri yönünde çağrıda bulunuyor.

Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray'ın yaşadığı olay, sosyal medyada da geniş yankı bulurken, çok sayıda kullanıcı trafikte şiddete karşı daha caydırıcı önlemler alınması gerektiğini savundu.