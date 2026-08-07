Küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda benzin grubunda önemli bir fiyat güncellemesi gündeme gelirken, sürücüler de pompaya yansıyacak yeni fiyatları merakla bekliyor.

İndirim kesin mi?

Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre beklenen 4,35 TL'lik indirim, teknik olarak fiyat hesaplamalarına yansımış durumda. Ancak nihai kararın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulaması kapsamında yapılacak resmi değerlendirme sonrasında netleşeceği belirtildi.

Bu nedenle araç sahiplerinin pompada göreceği fiyat değişikliği, gece yarısından önce yapılacak resmi açıklamayla kesinlik kazanacak.

Güncel benzin fiyatları

6 Ağustos itibarıyla bazı büyükşehirlerde benzin litre fiyatları şöyle:

İstanbul (Avrupa): 67,27 TL

67,27 TL İstanbul (Anadolu): 67,12 TL

67,12 TL Ankara: 68,24 TL

68,24 TL İzmir: 68,52 TL

68,52 TL Antalya: 69,46 TL

69,46 TL Adana: 69,07 TL

69,07 TL Bursa: 68,33 TL

68,33 TL Samsun: 68,84 TL

İndirimin pompaya tam olarak yansıması halinde benzin fiyatlarında son dönemin en dikkat çekici düşüşlerinden biri yaşanmış olacak.

Araç sahiplerinin gözü resmi açıklamada

Yetkililer, fiyat güncellemesinin ardından yeni pompa fiyatlarının gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade ediyor. Araç sahipleri ise indirimin tamamının pompaya yansıyıp yansımayacağını öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyor.