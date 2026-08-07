ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in girişimleriyle Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sedat Gündoğdu'nun Alanya kıyılarında Konaklı, Kleopatra Plajı, Damlataş ve Dim Çayı önünde gerçekleştirdiği bilimsel mikroplastik araştırması, denizlerdeki kirliliğin kaynağına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada, Alanya sahillerinde tespit edilen mikroplastiklerin büyük bölümünün yerel faaliyetlerden değil, Adana ve Mersin'de faaliyet gösteren katı atık geri dönüşüm tesislerinden kaynaklandığı, Akdeniz akıntılarıyla yüzlerce kilometre taşınarak Alanya kıyılarına ulaştığı belirlendi.

DAMLATAŞ'TAKİ KİRLİLİĞİN YÜZDE 93'Ü TAŞINARAK GELİYOR

Araştırmaya göre en yüksek mikroplastik yoğunluğu Damlataş Mağarası açıklarında tespit edildi. Bu bölgede her bir kilometrekarede yaklaşık 34 milyon mikroplastik parçacığı bulunurken, bunların yüzde 93'ünün geri dönüşüm tesislerinden kaynaklandığı değerlendirildi. Bölgede yoğun mikroplastik birikiminin yanı sıra tek kullanımlık plastikler, büyük ambalaj atıkları ve plastik peletler de gözlemlendi.

Konaklı White City Otel ve piknik alanında her bir kilometrekarede yaklaşık 7,9 milyon mikroplastik parçacığı, Kleopatra Plajı önünde yaklaşık 1,6 milyon mikroplastik parçacığı, Dim Çayı önünde ise yaklaşık 1 milyon mikroplastik parçacığı tespit edildi. Dim Çayı'nda akan temiz suyun kirliliği seyrelttiği ifade edildi. En düşük yoğunluk Dim Çayı önünde ölçülmesine rağmen araştırmacılar, kirliliğin tüm Alanya kıyılarını etkileyen bölgesel bir sorun olduğuna dikkat çekti.

DENİZ CANLILARI BESİN ZANNEDİYOR

Araştırmada ayrıca, mikroplastiklerin deniz canlıları tarafından besin sanılarak tüketildiği, bunun zamanla besin zincirine girerek insan sağlığını da tehdit ettiği vurgulandı. Uzmanlar, Akdeniz akıntılarıyla taşınan bu kirliliğin yalnızca Alanya'nın değil, tüm bölgenin ortak çevre sorunu haline geldiğini belirterek, denizlerin geleceğinin korunması için katı atık geri dönüşüm tesislerinin daha sıkı denetlenmesi ve ulusal ölçekte önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.

Muhabir: Gülser Yiğit