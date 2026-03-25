Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yayla alanlarına yönelik alınan “men” kararları, bölgede uzun yıllardır yaşamını sürdüren vatandaşlarla kamu kurumları arasında tartışma konusu oldu. Kesilen para cezaları ve gündeme gelen yaptırımlar, özellikle yaz aylarında yaylalara çıkan yerel halkın tepkisini artırdı.

Anahtar Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Kerim Gürcan tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, uygulamaların hem yayla kültürünü hem de vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkilediği vurgulandı:

YAYLA KÜLTÜRÜNE CEZA, VATANDAŞA HAPİS TEHDİDİ.

GAZIPAŞA YAYLALARINDA ADALET ARANIYOR



Gazipaşa yaylalarını onyıllardır kullanan vatandaşlarımız bugün kaymakamlık ve belediye tarafından alınan men kararları nedeniyle ağır para cezaları ve hapis tehdidiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Dün bu yaylalara yol yapan, elektrik götüren, cami inşa eden, internet hizmeti sağlayan ve hatta yapı kayıt belgeleri veren devletin bugün aynı alanları yasaklayarak vatandaşını suçlu ilan etmesi açık bir çelişkidir ve kabul edilemez. Dededen, atadan miras kalan taş duvarlı, toprak çatılı mütevazı yayla evlerine kesilen fahiş cezalar halkımızın vicdanını yaralamış, ciddi bir huzursuzluk ve öfkeye neden olmuştur. Bu evler kaçak değil, bu toprakların kültürüdür, emeğidir ve yaşam biçimidir.



Köylümüz ne vatanına ihanet eder ne devletine zarar verir ne de bilerek suç işler. Ancak bugün gelinen noktada, çok eski ve güncelliğini yitirmiş mera kanunu gerekçe gösterilerek vatandaş adeta suçlu konumuna düşürülmekte, insanlar kendi yaylasında kendi evinde kriminalize edilmektedir. Daha da vahimi, bu uygulamalar kötü niyetli kişilere fırsat vermekte, ihbar mekanizması üzerinden kişisel husumetler ağır cezalara dönüşmekte ve toplumsal huzur zedelenmektedir. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, önce izin verip sonra ceza kesmez, kendi götürdüğü hizmeti vatandaşa suç olarak geri yazamaz.



Anahtar Parti olarak bu hukuksuz ve vicdana aykırı uygulamaların karşısındayız. Men kararlarının derhal kaldırılması, kesilen cezaların iptal edilmesi ve mera kanununun günümüz şartlarına uygun şekilde yeniden düzenlenerek vatandaşın yıllardır süregelen kullanım hakkının tanınması gerekmektedir. Bizim siyaset anlayışımızda devlet halkına rağmen değil halkıyla birlikte vardır. Devleti koruma refleksi hiçbir zaman halka baskı aracına dönüştürülemez. Halkı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla Gazipaşa halkının yanında olmaya, hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Gazipaşa sahipsiz değildir. Anahtar Parti vardır, halkın yanında dimdik duran bir irade vardır.



