Sosyal medyada içerikleriyle tanınan Kübra Karaaslan hakkında ortaya atılan iddialar kısa sürede gündem oldu. Genç fenomenin sosyal medya hesaplarını kapatmasının ardından kendisinden haber alınamadığı öne sürülürken, bazı kullanıcılar yaşamını yitirdiği veya intihar ettiği yönünde paylaşımlar yapmaya başladı.

Ancak şu ana kadar söz konusu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor. Aile, yakın çevre ya da yetkili kurumlardan herhangi bir teyit gelmemesi, sosyal medyada yayılan bilgilerin kesinlik taşımadığını ortaya koyuyor.

MEZAR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI İDDİASI

İddiaların yayılmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Kübra Karaaslan’a ait olduğunu öne sürdükleri mezar görüntülerini paylaştı. Ancak bu görüntülerin kime ait olduğu ve doğruluğu konusunda da herhangi bir resmi doğrulama yapılmadı.

AİLE VE YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA YOK

Kübra Karaaslan’ın yakın çevresinden ya da resmi makamlardan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ortaya atılan “öldü” ya da “intihar etti” yönündeki iddialar şu aşamada doğrulanmış bilgi olarak değerlendirilmiyor.