ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Yeni eğitim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyen Tuna, eğitimin ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

“Geleceğimize yapılacak en değerli yatırım eğitimdir” diyen Tuna, yeni eğitim döneminin geleceğe dair umutları da büyüttüğünü ifade etti. Çocukların bilgi, özgüven ve insani değerlerle yetişmesinin ülkenin kalkınması, toplumsal refah ve güçlü bir gelecek açısından temel oluşturduğunu belirten Tuna, Alanya iş dünyasının eğitime destek vermeyi ortak bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi.

Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine, mesleki beceriler kazanmalarına ve iş hayatına hazırlanmalarına katkı sunmanın önemine değinen Tuna, eğitim ile iş dünyası arasındaki bağların güçlendirilmesinin hem gençlerin geleceğine hem de Alanya’nın üretim ve istihdamına değer katacağını kaydetti.

Öğrencilere de seslenen Tuna, merak etmekten, soru sormaktan ve hayalleri için çalışmaktan vazgeçmemelerini istedi. Tuna, mesajının sonunda öğretmenlere ve çocuklarının eğitim yolculuğunda emek veren velilere teşekkür ederek tüm öğrencilere sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diledi.