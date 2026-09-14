KISA adı MAHKOD olan Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Koç, geçen yıl Antalya 2. Amatör Lig'e düşen Mahmutlarspor'un başkanı Cengiz Uğurkutu hakkında bir açıklama yaparak eleştirilerde bulundu.

Uzun süredir adı Mahmutlarspor Başkanlığı için geçen sevilen iş insanı Ali Koç, "Ne yöneticilik ne de başkanlık konusu artık gündemimde olmayacak" dedi.

Ali Koç'un açıklaması aynen şöyle:

"Mahmutlarspor benim ilk göz ağrım, çocukluğum ve gençliğim Mahmutlarspor ile geçti. Mahmutlarspor'da futbol oynadım, taraftarı oldum. Mahmutlarspor'a borcumu ödemek için yönetici olmak ve Mahmutlarspor'u BAL Ligi'ne hatta 3. profesyonel ligine çıkarma hayallerimiz vardı. Bu girişimimiz 3 yıldır hep engellendi. Kulübün karar defterinde uygunsuzluk bulunduğu için üzerime düşen görevi yaptım ve suç duyurusunda bulundum. Savcılık karar defterini aylarca incelemek için aldı. Bu arada Mahmutlarspor karar alamıyor ve mevcut başkan Cengiz Uğurkutu 'Genel kurula gideceğiz, karar defteri yok' diye sürekli söyleniyordu. Davadan vazgeçtim ve karar defteri Cengiz Uğurkutu'ya verildi. O gündür bu gündür en küçük bir girişim yok. Kulüp şu anda uyur durumda. Artık Mahmutlarspor'un adı Cengiz Uğurkutu Spor olmuş. İstediği ismi üyelikten silmiş, istediği ismi, tüm akrabalarını üye yapmış. Maalesef olan Mahmutlarspor'a oluyor. Süper Amatör Lig'den 1. Süper Amatör Ligi'ne, sonra 2. Süper Amatör Ligi'ne düştü Mahmutlarspor. 2. Amatör Lig'in ardından dipte başka lig yok. Hal böyleyken Cengiz Uğurkutu Mahmutlarspor üzerinden istediği atı oynatmaya devam ediyor. Bir duyuruda bulunmak istiyorum. Ben Ali Koç olarak bundan sonra Mahmutlarspor ile ilgili hiçbir tasarrufum olmayacak. Ne yöneticilik ne de başkanlık konusu gündemimde olmayacak. Cengiz Uğurkutu Spor Mahmutlar'a hayırlı olsun. Mahmutlar'ı ve halkını çok seviyorum. Mahmutlarspor ile ilgili çok çalıştım ama çok yoruldum, yordular beni. Benden bu kadar."

Kaynak: Haber Merkezi