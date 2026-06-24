Antalya Konyaaltı’nda bulunan lüks bir rezidansta aidat artışı nedeniyle başlayan tartışma mahkeme sürecine dönüştü. Kat maliki Hediye Hin, aidatların yükseltilmesi ve ek ödeme talebiyle ilgili alınan kararların usule uygun olmadığını öne sürerek dava açtı.

Dosya, Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları ve kat malikleri katıldı. Mahkeme, tarafların beyanlarını aldıktan sonra bazı belgelerin dosyaya sunulmasına karar verdi.

MAHKEME BİLİRKİŞİ RAPORU İSTEDİ

Mahkeme heyeti, siteye ait karar defteri, toplantı çağrı evrakları ve hazirun cetvelinin iki hafta içinde dosyaya eklenmesini istedi. Belgelerin teslim edilmesinin ardından dosya, Kat Mülkiyeti Kanunu konusunda uzman bir bilirkişiye gönderilecek.

Mahkeme ayrıca mevcut aşamada tanık dinlenmesinin yargılamaya katkı sağlamayacağı değerlendirmesinde bulundu. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

“BÜTÇE OLMADAN AİDAT BELİRLENDİ” İDDİASI

Duruşma sonrası açıklama yapan Hediye Hin, 5 Ocak 2026 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında önemli eksiklikler bulunduğunu savundu.

Hin, toplantıda ocak ayı için kişi başına 120 bin TL ödeme talep edildiğini, sonraki aylarda ise aidatın 20 bin TL olarak belirlendiğini söyledi. Aidat miktarının bütçe ve bilanço ortaya konulmadan kararlaştırıldığını ileri sürdü.

HİZMETLERİN KESİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Hin, ek ödeme talebinin tahsili amacıyla bazı ortak kullanım hizmetlerinde kesintiler yaşandığını da iddia etti.

Açıklamasında asansörlerin, suyun, elektriğin ve bazı ortak alan sistemlerinin zaman zaman devre dışı bırakıldığını öne süren Hin, yaşananların görüntü kayıtlarıyla belgelendiğini savundu.

“6 MİLYON TL’YE YAKIN BORÇ VAR” İDDİASI

Site sakinlerinden Hin, bazı bağımsız bölümlere ait aidat borçlarının indirimli şekilde yapılandırılmasına yönelik karar alındığını da iddia etti.

Yaklaşık 6 milyon TL seviyesinde aidat alacağı bulunduğunu öne süren Hin, borcunu düzenli ödeyen kat maliklerinin zararına sonuç doğurabilecek uygulamalara karşı yasal itirazda bulunduğunu belirtti.

TOPLANAN PARALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ DE GÜNDEMDE

Davacı taraf, site adına toplanan paraların finansal araçlarda değerlendirilip değerlendirilmediğinin de mahkeme sürecinde incelenmesini talep edeceklerini açıkladı.

Ayrıca genel kurul toplantılarında kullanılan vekaletlerin usule uygun olup olmadığına ilişkin inceleme yapılması da talepler arasında yer aldı.

Davanın sonucunda bilirkişi raporunun ve dosyaya sunulacak belgelerin belirleyici olması bekleniyor.