Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin ve belirsizliğin etkisi sürerken, altın fiyatlarında yön arayışı devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, yılın ilk çeyreğinde yaşanan sert dalgalanmaların ardından özellikle ikinci çeyrekte altın piyasasında yeniden toparlanma görülebileceğini dile getirdi. Bu değerlendirme, düğün sezonuna hazırlanan ailelerden birikimini altında tutan yatırımcılara kadar geniş bir kesim tarafından yakından izleniyor.

İLK ÇEYREKTE SERT HAREKETLER ÖNE ÇIKTI

Bir televizyon programında konuşan Memiş, yılın ilk üç ayına ilişkin tabloyu değerlendirirken ocak ayında tarihi zirvelerin görüldüğünü, şubatın ise daha sakin geçtiğini hatırlattı. Asıl kırılmanın mart ayında yaşandığını söyleyen Memiş, haftalık ve aylık bazda dikkat çeken kayıpların görüldüğünü belirtti.

Memiş, ilk çeyrek kapanışına ilişkin değerlendirmesinde, mart ayında uzun yıllardır görülmeyen ölçekte düşüşler yaşandığını ifade ederek ikinci çeyrekte toparlanma beklentisinin güçlendiğini söyledi.

ONS ALTIN İÇİN HEDEF SEVİYEYİ AÇIKLADI

Küresel ölçekte belirsizliğin henüz sona ermediğine dikkat çeken Memiş, ons altın için 5 bin 100 dolar seviyesini hedef olarak işaret etti. Piyasadaki geri çekilmelerin kalıcı olmayabileceğini savunan Memiş, özellikle altın almayı planlayanlar ve altın borcu bulunan vatandaşların fiyat hareketlerini dikkatle izlemesi gerektiğini söyledi.

Son bir haftadaki hareketliliğe de değinen Memiş, önceki hafta daha sert düşüşler görüldüğünü, sonrasında ise gerilemenin hız kestiğini anlattı. Bu tabloyu, piyasada yeniden yukarı yönlü isteğin sürdüğüne dair bir işaret olarak değerlendirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

5 Nisan 2026 sabahı itibarıyla küresel piyasalarda ons altın 4 bin 676-4 bin 677 dolar bandında işlem gördü. Yurt içinde ise gram altın yaklaşık 6 bin 703-6 bin 704 lira seviyesinde izlendi. Kapalıçarşı tarafında satış fiyatlarının serbest piyasaya göre daha yukarıda oluştuğu görüldü.

Altın fiyatlarındaki bu tablo, Alanya, Antalya, Manavgat ve Gazipaşa gibi bölgelerde özellikle düğün hazırlığı yapan aileler, kuyumculuk sektörü ve küçük yatırımcı açısından da önem taşıyor. Yaz sezonu yaklaşırken takı ve ziynet altını talebinin artması, iç piyasadaki fiyatlamayı yerel ölçekte daha da görünür hale getirebilir.