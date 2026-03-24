Emine Ülker Tarhan yeniden CHP’ye katıldı. Daha önce partiden istifa eden Tarhan’ın dönüşü, Ankara kulislerinde hareketlilik yarattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarhan’a rozet takarak partiye katılımını resmileştirdi.

YILLAR SONRA GERİ DÖNÜŞ

Hatırlanacağı üzere Tarhan, 2014 yılında CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday göstermesine tepki göstermiş ve 31 Ekim 2014’te partiden istifa etmişti. O dönemki çıkışı uzun süre tartışılmıştı.

Aradan geçen yılların ardından gelen bu karar, “CHP’de yeni dönem birlik mesajı mı?” sorusunu da beraberinde getirdi.

ROZETİ ÖZEL TAKTI

Bugün gerçekleşen törende CHP lideri Özgür Özel, Tarhan’a parti rozetini taktı. Bu görüntü, siyasette yeniden birleşme sinyali olarak yorumlandı.

Bir süredir sahada farklı siyasi denge arayışları konuşuluyordu. Açıkçası bu hamle, kulislerdeki o konuşmaları biraz daha görünür hale getirdi gibi…

Vatandaş tarafında ise durum biraz daha farklı. “Kim geldi, kim gitti” meselesinden çok, ekonomi ve geçim konuşuluyor. Ama yine de bu tür dönüşler siyasetin yönünü etkileyebiliyor. Belki de…

SİYASETTE YENİ DENGE ARAYIŞI

Uzmanlara göre (isim verilmeden yorum yapmak doğru olmaz), bu tarz geri dönüşler partiler içinde denge ve toparlanma sürecinin işareti olarak görülüyor. CHP’de son dönemde yaşanan değişim süreciyle birlikte bu adımın anlamı daha da büyüyor.

“Emine Ülker Tarhan CHP’ye neden geri döndü” sorusu ise önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacak gibi duruyor.

Şu an için… net bir açıklama yok.

Gözler, Tarhan’ın önümüzdeki süreçte nasıl bir rol üstleneceğinde.