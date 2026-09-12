Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen Karadeniz Gecesi, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık, Karadeniz ezgileri eşliğinde horon teperek renkli görüntüler oluşturdu.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, etkinlik Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle başladı. Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait halaylar ve Karadeniz'in geleneksel horon figürleri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Meydanı dolduran kent sakinleri de danslara aktif olarak eşlik etti.

SELÇUK BALCI KEMENÇESİYLE COŞTURDU

Gecenin müzik ziyafeti Orhan Çavuş'un sahne almasıyla devam etti. Ardından Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Selçuk Balcı kemençesiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Yüzlerce kişi, Balcı'nın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusunu zirveye taşıdı.

ANTALYA'DA KÜLTÜREL BULUŞMA

Farklı yörelerin kültürlerini Akdeniz'e taşıyan bu tür festivaller, kentteki sosyal uyumu ve kültürel zenginliği pekiştiren önemli etkinlikler arasında yer alıyor. Etkinliğin kapanış bölümünde, Karadeniz Bölgesi'ni temsil eden hemşehri ve kültür dernekleri yöneticilerine, festivale sundukları katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.