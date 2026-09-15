Arjantin'in Mar del Plata kentinde verilen bir satılık ev ilanı, II. Dünya Savaşı döneminden kalma büyük bir sanat hırsızlığını gün yüzüne çıkardı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, ilandaki fotoğrafları inceleyen araştırmacı gazeteciler, duvarda asılı duran eserin 1940 yılında Naziler tarafından yağmalanan bir tablo olduğunu belirledi.

Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti imzasını taşıyan "Bir Kadının Portresi" adlı 18. yüzyıl eserinin piyasa değeri yaklaşık 250 bin avro (14 milyon 40 bin 240 TL) olarak hesaplanıyor. Tablonun, Nazi işgali sırasında hayatını kaybeden Yahudi sanat tüccarı Jacques Goudstikker'in koleksiyonuna ait olduğu tespit edildi.

TABLO SAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ

Olayın basına yansımasının ardından emlak ilanı yayından kaldırıldı. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, tablonun yerinde yalnızca bir halı buldu. Nazi yöneticisi Friedrich Kadgien'in kızı olan ev sahibi Patricia Kadgien ve eşi, eseri avukatları aracılığıyla savcılığa teslim etti. Arjantin mahkemesi, tablonun mülkiyetini Goudstikker'in tek mirasçısı Marei von Saher'e verdi.

NAZİLERİN ÇALDIĞI ESERLER NEDEN GÜNEY AMERİKA'DA BULUNUYOR?

II. Dünya Savaşı sonrasında birçok üst düzey Nazi subayının Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerine sığındığı biliniyor. Bu kaçışlar sırasında Avrupa'dan yağmalanan binlerce değerli sanat eserinin de yasa dışı yollarla bu bölgeye taşındığı tarihi kayıtlarda yer alıyor. Söz konusu tablonun da benzer bir rotayla Arjantin'e ulaştığı ve yıllarca özel bir koleksiyonda saklandığı değerlendiriliyor.

Eserin, asıl sahibinin ailesine teslim edilmek üzere ülkeden çıkarılmadan önce Arjantin'de kısa bir süre sergilenmesi planlanıyor. Evde bulunan diğer tablolar ise incelenmek üzere yetkililer tarafından koruma altına alındı.