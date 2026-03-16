ABD ve İsrail ile İran hattında tırmanan gerilim küresel piyasalarda dalgalanmayı artırırken, güvenli liman olarak görülen altında beklenen sert yükselişin şimdilik sınırlı kaldığı görülüyor. Son günlerde daha yatay bir seyir izleyen altın fiyatları, yatırımcıların da yakın takibinde.

Piyasalardaki son görünümü değerlendiren para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, borsa ve döviz cephesine ilişkin öngörülerini paylaştı. Memiş, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası oluşan tabloya dikkat çekti.

MERKEZ BANKASI KARARI PİYASAYI ŞAŞIRTMADI

Memiş’e göre, TCMB’nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakması piyasa açısından sürpriz olmadı. Kararın ardından döviz ve borsa tarafında sert bir kırılma yaşanmazken, yatırımcılar yön arayışını sürdürdü.

Borsa İstanbul için yılın ikinci yarısına daha olumlu baktığını belirten Memiş, 12 bin ile 13 bin puan aralığını alım fırsatı olarak değerlendirdi. Memiş’in açıklamasında, 13 bin puanın altındaki seviyelerin orta vadeli yatırımcı için yakından izlenmesi gereken bölge olduğu vurgulandı.

BORSADA YIL SONU BEKLENTİSİ

Memiş, Borsa İstanbul’da yıl sonuna doğru yeniden yükseliş hareketi görülebileceğini belirterek 16 bin puan seviyesini hedef olarak öne çıkardı. Bu değerlendirme, özellikle faiz kararının ardından hisse piyasasında yön arayan yatırımcılar açısından dikkat çekici bulundu.

ALTINDA DURGUNLUK KALICI OLMAYABİLİR

Altın yatırımcısına da mesaj veren Memiş, piyasadaki mevcut sakinliğin uzun sürmeyebileceğini ifade etti. Memiş’e göre gram altın fiyatındaki yatay seyir kalıcı değil ve yukarı yönlü beklenti korunuyor.

Açıklamasında gram altının mevcut seviyelerini bir fırsat olarak gördüğünü belirten Memiş, fiyatların uzun süre düşük kalmasını beklemediğini söyledi. Bu nedenle, altın tarafında kısa süreli dinlenme döneminin ardından yeniden yükseliş eğilimi görülebileceği görüşünü paylaştı.

ALANYA’DA YATIRIMCI NEYİ İZLEMELİ?

Altın fiyatlarındaki sakin görünüm, Alanya, Antalya ve çevresinde düğün sezonu öncesi alım planlayanlar ile küçük yatırımcı açısından da önem taşıyor. Bölgede fiziki altın talebi genellikle yaz aylarına doğru artarken, ons altın ve jeopolitik gelişmeler kadar iç piyasadaki kur ve faiz dengesi de belirleyici oluyor.

Uzmanların değerlendirmelerinde öne çıkan başlık ise aynı: Jeopolitik riskler sürerken piyasadaki sessizlik yanıltıcı olabilir. Bu nedenle yatırım kararlarında yalnızca günlük fiyat hareketine değil, merkez bankası adımları, kur seyri ve küresel risk iştahına birlikte bakılması gerekiyor.