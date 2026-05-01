2026 turizm sezonuna geç de olsa başlayan Alanya’da hareketlilik ve otellerdeki doluluk artmaya başladı. Hava durumunun 22, deniz suyu sıcaklığının ise yaklaşık 19 derece ölçüldüğü Alanya’da sıcak havayı fırsat bilen turistler dünyaca ünlü mavi bayraklı Kleopatra Plajı'na akın etti. Avrupalı turistlerin yoğun olduğu gözlenen plajda işletmeler de hizmet vermeye başladı.

‘HOLLANDALILAR DAHA YOĞUNLUKTA’

Uzun yıllardır plaj işletmesinde çalışan Erhan Börklü , “2026 yaz sezonunu son 2-3 gündür açtık diyebilirim. Daha önce müşterilerimizle iletişim halindeydik. Savaşlardan dolayı korkuları vardı. Türkiye’ye gelip gelmeme konusunda tereddüt yaşıyorlardı. Alanya’ya daha önce gelenler buranın zaten güvenli olduğunu biliyor fakat bu tedirginliği ilk defa gelecekler yaşıyordu. Fakat onlarda geldiklerinde Alanya’nın ne kadar güvenli ve güzel bir kent olduğunu söylüyorlar. Bu yaşadıkları güzel deneyimleri de kendi sosyal medya gruplarında paylaşıyorlar. Şuanda Hollanda ağırlıklı misafir profilimiz var. Bunun yanında da İskandinav ülkelerinden misafirlerimizi ağırlıyoruz” dedi.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR