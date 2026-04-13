ABD ile İran arasında konuşulan ateşkes süreci, küresel piyasalarda yeni bir yön arayışını beraberinde getirdi. Finans analisti İslam Memiş, özellikle altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmeleri değerlendirerek yatırımcılara “temkinli olun” çağrısı yaptı.

“ATEŞKES AÇIKLAMALARINA TEMKİNLİ YAKLAŞIN”

Memiş, Orta Doğu’daki gelişmelerin kısa vadede netleşmediğini belirterek, konuşulan ateşkes sürecinin manipülasyon aracı olarak kullanılabileceğini ifade etti. Kalıcı bir anlaşma zemini oluşmadan yapılan açıklamaların piyasaları yanıltabileceğini söyleyen Memiş, özellikle önümüzdeki 15 günün kritik olduğuna dikkat çekti. Yatırımcılara seslenen Memiş, bu süreçte tüm yatırım araçlarında sert dalgalanmalar görülebileceğini ve temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

ALTINDA GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI MI?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşleri değerlendiren Memiş, kısa vadeli geri çekilmelerin alım fırsatı sunduğunu belirtti. Ons altının 4.100 dolar seviyesine kadar gerilemesini “en kötü senaryo geride kaldı” şeklinde yorumladı. Gram altın için ise dikkat çeken tahminler paylaştı.

YIL SONU HEDEFİ: 10 BİN LİRA

Memiş’e göre gram altın fiyatlarında yukarı yönlü beklenti sürüyor. Nisan sonu ve Mayıs ayı için 7.000 – 7.500 TL aralığını işaret eden analist, yaz aylarında bu rakamın 8.000 TL ve üzeri seviyelere çıkabileceğini öngörüyor. Yıl sonu için ise daha iddialı bir beklenti paylaşan Memiş, gram altında 9.000 – 10.000 TL bandının hedefte olduğunu ifade etti.