Miting programı için Antalya’da bulunan Parlayüksel, doğum haberini alır almaz programını yarıda keserek Alanya’ya hareket etti. Ailesinin yanına kısa sürede ulaşan Parlayüksel, hem eşinin hem de bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi. Yeni doğan oğluna 'Yavuz' adını veren Parlayüksel’in bu tercihi, yakın çevresinde anlamlı bulunurken, siyasi bağlılığın bir göstergesi olarak da değerlendirildi. Aile yakınları ve partililer, Parlayüksel’i tebrik ederek mutluluğunu paylaştı.

