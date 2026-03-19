Fed’in mart kararı, güçlü dolar ve yükselen petrol fiyatları altın fiyatlarında sert geri çekilme yarattı. Piyasadaki son tabloya göre baskı tamamen bitmiş değil. Bayram sonuna kadar yönü; dolar, petrol ve jeopolitik risk algısı belirleyecek.

Altın fiyatlarında sert düşüş yatırımcıyı yeniden “düşüş sürecek mi?” sorusuna çevirdi. 19 Mart 2026 itibarıyla uluslararası piyasalarda ons altın, bir aydan uzun sürenin en düşük seviyelerine inerken; yurt içinde gram altın da gün içinde aşağı yönlü dalgalı seyrini sürdürdü. Reuters verilerine göre spot altın 19 Mart’ta 4.764 dolar seviyesine kadar çekildi. Bu seviye, 6 Şubat’tan bu yana görülen en düşük noktalardan biri oldu.

ALTIN NEDEN GERİLİYOR?

Bu düşüşün arkasında tek bir neden yok. Güçlenen dolar, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale gelmesine yol açıyor. Buna ek olarak Fed’in faiz indirimleri konusunda aceleci bir mesaj vermemesi, faiz getirisi olmayan altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Reuters’a konuşan KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer da yüksek dolar ve yüksek petrol ortamında altının zorlandığını belirtti.

Bir başka kritik başlık da petrol. Orta Doğu’daki çatışma ortamı nedeniyle petrol fiyatları 110 doların üzerine çıktı. Normalde jeopolitik risk altına destek verebilir. Ama bu kez yükselen enerji maliyetleri, enflasyonun yeniden güçlenebileceği endişesini artırdı. Bu da merkez bankalarının faiz indirimine daha temkinli yaklaşmasına neden oluyor. Yani savaş riski altına destek verse de, yüksek faiz beklentisi bu desteği şimdilik bastırıyor.

FED KARARI ALTINI NASIL ETKİLEDİ?

ABD Merkez Bankası 18 Mart 2026 tarihli toplantısında faizi sabit tuttu. Fed açıklamasında enflasyonun hâlâ “bir miktar yüksek” seyrettiğini vurguladı ve Orta Doğu’daki gelişmelerin ABD ekonomisine etkisinin belirsiz olduğunu belirtti. Bu ton, piyasada “yakın vadede hızlı faiz indirimi gelmeyebilir” algısını güçlendirdi. Altın tarafındaki satış baskısının büyümesinde bu mesaj etkili oldu.

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Yurt içi fiyatlamada tablo dalgalı. Bigpara verilerine göre 19 Mart günü gram altın fiyatı farklı anlık güncellemelerde 6.741 TL ile 6.910 TL bandında görüldü. Bu da gün içinde sert ve oynak bir fiyatlamaya işaret ediyor. Aynı veri akışında ons altın da yaklaşık 4.721 dolar seviyelerinde izlendi. Kısacası piyasada sakin bir zemin yok; küçük haber akışları bile fiyatı hızlı oynatıyor.

BAYRAM SONUNA KADAR DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

Mevcut veriler, altında bayram sonuna kadar baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Özellikle dolar güçlü kalır, petrol yüksek seyrini sürdürür ve Fed’den güvercin bir beklenti doğmazsa altındaki dalgalı ve aşağı yönlü baskı birkaç gün daha devam edebilir. Ancak altın piyasası çok hızlı yön değiştirebildiği için, bunu kesin bir “kesintisiz düşüş” senaryosu gibi okumamak gerekiyor. Jeopolitik cephede yeni bir tırmanma ya da dolarda ani gevşeme gelirse tepki alımları da görülebilir. Bu yüzden kısa vadede en doğru ifade şu: baskı sürüyor ama yön hâlâ kırılgan.

Günlük hayatta bunun karşılığı şu aslında: Bayram öncesi kuyumcuya gidip “biraz daha düşer mi” diye bekleyen de, “buradan toplasam mı” diye düşünen de aynı belirsizliğin içinde. Net bir dip seviyesi henüz oluşmuş görünmüyor. Biraz orada.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE HANGİ SEVİYELER İZLENİYOR?

Uluslararası haber akışında öne çıkan teknik görünüm, 5.000 doların altına sarkmanın piyasa psikolojisini bozduğu yönünde. Reuters haberinde altının 19 Mart itibarıyla 4.764 dolar seviyesine kadar indiği, bunun da bir aydan uzun sürenin en düşük noktası olduğu aktarılıyor. Bu nedenle yatırımcılar kısa vadede önce doların yönünü, ardından ons altında 4.700 dolar çevresindeki tutunmayı izliyor. Aşağıda kalıcılık olursa satış baskısı devam edebilir; yukarıda ise tepki alımlarının gelmesi için önce dolar baskısının hafiflemesi gerekiyor.

Özetle; altındaki son düşüşte asıl belirleyici unsur savaş değil, savaşın petrol ve faiz beklentileri üzerinden yarattığı yeni fiyatlama oldu. Bayram sonuna kadar sert toparlanma için henüz güçlü bir sinyal yok. Ama bu piyasada tek gecede hava değişebiliyor.